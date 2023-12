Lando Norris: Qualifying-Fehler ohne Folgen

Lando Norris hat auch in diesem Jahr viele beachtliche Auftritte hingelegt. Auf seinen ersten GP-Sieg wartet er aber noch. Dennoch bekommt der 24-Jährige aus dem McLaren-Team gute Noten von F1-Experte Karun Chandhok.

Seit Lando Norris 2019 die grosse Formel-1-Bühne betreten hat, sorgt er regelmässig für hochgezogene Augenbrauen. Der McLaren-Star hat auch in diesem Jahr einige beachtliche Auftritte hingelegt und beendete sieben der 22 WM-Läufe auf dem Podest. Sechs Mal stand er als Zweiter auf dem Treppchen und sammelte damit mehr zweite Plätze als alle anderen GP-Stars in diesem Jahr.

Auf den ersten Sieg wartet er aber auch nach seiner fünften Formel-1-Saison noch. Das weiss auch Karun Chandhok, der die Top-10-Piloten von 2023 in einem Beitrag für «Sky Sports F1» diskutiert hat. «Ich glaube, das ist schon seit ein paar Jahren der Fall, er ist der beste Fahrer ohne Sieg, daran besteht kein Zweifel. Er hatte ein paar Fehler im Qualifying, wie wir in Mexiko, Katar und Abu Dhabi gesehen haben», erklärte er.

Der ehemalige GP-Pilot fügte aber auch gleich an: «Aber was wirklich beeindruckend war, ist, dass er diese so gut wieder wettmachen konnte. Für mich persönlich hat er mit seinem Auftritt am Rennsonntag in Mexiko das Rennen des Jahres gezeigt.»

«Er musste das Rennen von weit hinten in der Startaufstellung in Angriff nehmen und er hat sich durch das Feld gepflügt. Da war kein Glück im Spiel, er hat einfach mit seinem Tempo und guten Überholmanöver ein starkes Rennen gezeigt, und er hat es geschafft, nach einem ziemlich ärgerlichen Qualifying-Fehler eine gute Punkteausbeute zu erzielen», lobte Chandhok.

«Auch in Abu Dhabi hat er im Qualifying einen Fehler in Kurve 14 gemacht, aber im Rennen dann in der ersten Runde schon eine Position gewonnen und lag danach auch ziemlich schnell vor Oscar Piastri, der Fehler hat ihn also nicht wirklich beeinträchtigt», erinnert sich der frühere GP-Pilot und langjährige Formel-1-Experte.

«Alles in allem war es eine fantastische Saison. Er hat einen kühlen Kopf bewahrt, als das Auto zu Beginn des Jahres schwierig war, und dann in Österreich, als er früh das Update bekam, hat er das Maximum aus sich herausgeholt, und ich denke, es war eine super Saison», fasste Chandhok daraufhin zusammen.

