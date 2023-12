Marc Márquez über Max Verstappen: «Er ist ein Killer»

Formel-1-Champion Max Verstappen kassiert nicht nur innerhalb der Vierrad-Königsklasse viel Lob für seine aussergewöhnliche Leistung in diesem Jahr. Auch Motorrad-Ass Marc Márquez ist beeindruckt.

In diesem Jahr hat Max Verstappen viele Rekorde aufgestellt. So hat er etwa mit 19 GP-Triumphen die meisten Siege in einer Formel-1-Saison erzielt, indem er die Rennen in Spielberg, Silverstone, Ungarn und Belgien für sich entschied, durfte er auch die meisten Siege in einem Monat feiern. Mit 86,36 Prozent hat er auch die höchste Siegesrate in einer Saison erzielt.

Und weil er seine zwölf Poles in einen Sieg umwandelte, hält er auch den Rekord für die meisten Siege vom ersten Startplatz aus. Seit dem Heimrennen in Zandvoort hat der Red Bull Racing-Star jeden GP von der Pole aus gewonnen. Und er hält mit vier ersten Plätzen auch den Rekord für die meisten Sprint-Siege, auch wenn er kein Fan der Mini-Rennen ist, wie er schon mehrfach erklärt hat.

Die Leistungen des Ausnahmekönners werden nicht nur von den Formel-1-Kollegen, Fans und GP-Experten gewürdigt. Auch MotoGP-Star Marc Márquez ist voll des Lobes für den 26-Jährigen. In einem Gespräch mit den Kollegen von «RacingNews365» erklärte der achtfache Motorrad-Weltmeister: «Ich mag Max Verstappen sehr, vor allem, weil er ein echter Killer ist.»

«Um zu siegen und überhaupt erfolgreich zu sein, oder um ein Held zu sein, musst du ein Killer sein. Das heisst, du darfst dich nur um das eine grosse Ziel kümmern, nämlich zu gewinnen. Wie du dieses Ziel erreichst und wie du gewinnst, spielt nicht wirklich eine Rolle. Seine erste Priorität ist der Sieg und in dieser Hinsicht haben wir die gleiche Einstellung. Deshalb mag ich ihn so sehr», erläuterte der 30-jährige Spanier.

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island