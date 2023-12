Daniel Ricciardo: «Es war ein Fluch und ein Segen» 27.12.2023 - 13:28 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Daniel Ricciardo: «Ich glaube, sie dachten einfach, ich wäre so hart wie ein MotoGP-Fahrer. Aber das bin ich nicht»

Daniel Ricciardo musste in diesem Jahr eine lange Verletzungspause einlegen, weil er sich in Zandvoort Brüche in der linken Hand zugezogen hatte. Er blickt zurück und spricht über die anschliessende OP.