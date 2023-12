Formel-1-WM: Martin Brundle plädiert für Klassiker

Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat mehrfach betont, dass auch die traditionellen Formel-1-GP keine Garantie auf einen Platz im WM-Kalender haben. Martin Brundle findet: In Monaco muss die Königsklasse weiter Gas geben.

Die Formel-1-Verantwortlichen arbeiten unermüdlich daran, den Sport noch populärer zu machen, und dazu setzen sie auf die Erschliessung neuer Märkte. Das Interesse seitens potenzieller GP-Organisatoren ist gross, und entsprechend gross ist auch der Druck, der auf den aktuellen Veranstaltern von WM-Läufen lastet.

Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali macht kein Geheimnis daraus, dass bei der kritischen Betrachtung des WM-Kalenders auch die Klassiker keine Garantie auf einen Verbleib im Programm haben. Doch für Formel-1-Veteran Martin Brundle steht fest: Die grossen Klassiker müssen bleiben.

In einer Fragerunde von «Sky Sports F1» räumte der heutige TV-Experte zwar ein: «Ich denke, wir haben mittlerweile viele hochkarätige Events. Als ich noch fuhr, war Monaco noch das einzige Juwel in der WM-Krone, doch nun gibt es diese unglaublichen Pisten in Singapur, Abu Dhabi, Dschidda, Bahrain, Miami, Las Vegas und so weiter.»

Der Brite betonte aber auch: «Ich denke, man bracht eine Balance, was die historischen Rennen angeht. Wir haben ein paar echte Klassiker im Programm, und man kann noch so viele neue Strecken bauen, es wird lange dauern, bis sie das gleiche Erbe wie Spa, Monza, Suzuka oder Silverstone haben. Auch Monaco gehört in diese Liste.»

«Manchmal hat man in Monte Carlo ein Regenrennen oder eine Safety-Car-Phase oder eine rote Flagge, und das sorgt dann für Spannung im Rennen. Aber ich verstehe auch, dass es am Renntag langweilig werden kann und dass das Qualifying dort spannender ist. Aber die Formel 1 wird sich wirklich sehr genau überlegen, bevor sie Monaco aus dem Programm wirft – und das sollte sie auch», stellte gleichzeitig Brundle klar.

Formel-1-WM 2024

