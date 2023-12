Being Michael Schumacher: ARD zeigt Fünfteiler

​Am 29. Dezember 2023 sind es schon zehn Jahre seit dem verhängnisvollen Skiunfall von Michael Schumacher. Die ARD zeigt ab 28. Dezember einen Fünfteiler zum Leben des unvergessenen Rennfahrers.

Seit 14. Dezember ist sie für Formel-1-Fans aus Deutschland in der Mediathek der ARD abrufbar, nun zeigt Das Erste «Being Michael Schumacher» auch im normalen Fernsehen: Ab Donnerstag, 28. Dezember 2023, 23.35 Uhr, ist die fünfteilige Dokumentation von Autor Andreas Troll zu sehen, zehn Jahre nach dem Skiunfall des früheren Ferrari- und Mercedes-Piloten.

«Being Michael Schumacher» zeichnet den Weg eines Ausnahme-Athleten nach – vom Jungen auf der Kartbahn an der Kiesgrube Kerpen bis zur Motorsport-Legende; vom Dreikäsehoch aus einfachsten Verhältnissen, der gebrauchte Reifen der Gegner aus der Mülltonne fischte und sie damit schlug, zum Ferrari-Star, zum erfolgreichsten und berühmtesten Formel-1-Fahrer der Welt.

Zahlreiche Weggefährten kommen zu Wort, wie sein Bruder Ralf Schumacher, Mercedes-Star Lewis Hamilton, Weltmeister Fernando Alonso, der geniale Techniker und Stratege Ross Brawn, der frühere Mercedes-Teamchef Norbert Haug und Ferrari-Direktor Jean Todt, der später zum FIA-Präsidenten aufstieg.

«Schumacher ist eine Ikone», betont Basketball-Ass Dirk Nowitzki. Der Fussballspieler Bastian Schweinsteiger hat durch Schumachers Siege «die Nationalhymne erst richtig kennengelernt», für Franziska van Almsick ist Schumacher «ein Vorbild, eine ganz wichtige Persönlichkeit».

Die Karriere von Schumi war von Kontroversen begleitet. Sein früherer Pistenrivale David Coulthard sagt: «Er konnte hart und rücksichtslos sein.» Der ARD-Fünfteiler blendet die kompromisslose Seite von Michael Schumacher nicht aus, diesen stählernen Willen zum Sieg, der in bestimmten Momenten alles Andere ausblendete – so wie bei den umstrittenen WM-Finale von Adelaide 1994 gegen Damon Hill und 1997 gegen Jacques Villeneuve.



Doch der Mensch Michael Schumacher tickte anders als der Rennfahrer. Seine Familie war für Michael Schumacher immer ein wichtiger Rückzugsort. «Und diese Bastion hat er stets geschützt», so seine Managerin Sabine Kehm.



Die Faszination für Michael Schumacher ist ungebrochen, und Sabine Kehm sagt: «Wenn es ein Athlet schafft, dass sein Name fast schon gleichbedeutend mit seinem Sport ist, den er ausübt, dann geht nicht mehr. Jemand hört Michaels Namen, und ihm fällt sofort Formel 1 ein. Letztlich personifiziert Michael die Königsklasse.»



Am 29. Dezember 2013 hat sich Michael Schumacher bei einem Skiunfall in Frankreich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Seitdem ist er in der Öffentlichkeit nicht mehr aufgetaucht.



Alle fünf jeweils rund 30 Minuten langen Folgen von «Being Michael Schumacher» sind seit 14. Dezember in der Mediathek von ARD abrufbar (nur in Deutschland), bis Mitte Dezember 2024.



Das Erste zeigt zur Freude von Schumacher-Fans ausserhalb von Deutschland alle Folgen hintereinander am 28./29. Dezember ab 23:25 Uhr.





Being Michael Schumacher: ARD-Sendetermine

Donnerstag, 28. Dezember, 23.35 Uhr: Kiesgrube

Freitag, 29. Dezember, 00.05 Uhr: Wohnzimmer

Freitag, 29. Dezember, 00.35 Uhr: Rot

Freitag, 29. Dezember, 01.05 Uhr: Auszeit

Freitag, 29. Dezember, 01.35 Uhr: Mensch