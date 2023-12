Fernando Alonso: «Das war eine unglaubliche Saison»

Fernando Alonso sagt über den starken Saisonstart in diesem Jahr: «Es war magisch»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso blickt noch einmal auf das erste Jahr mit dem Aston Martin Team zurück und gesteht: «Es gab Augenblicke, in denen ich gedacht habe, dass es zu gut ist, um wahr zu sein.»

Das 20. Jahr seiner Formel-1-Karriere wird Fernando Alonso nicht so schnell vergessen. Denn der zweifache Champion schaffte es mit dem Aston Martin Team gleich in den ersten drei Rennen des Jahres aufs Podest. Im Laufe des Jahres folgten fünf weitere Podestplätze. Insgesamt fünf Mal wurde der 42-Jährige Dritter, drei Mal kam er dem Sieg als Zweiter sogar noch näher.

Damit hatten auch die Mannschaft aus Silverstone und ihr Zugpferd aus Asturien nicht gerechnet, wie Alonso in seinem Saisonrückblick auf der Team-Website gesteht. «Es war eine unglaubliche Saison und vor zwölf Monaten oder gar zehn Monaten, als wir das Auto erstmals der Öffentlichkeit präsentiert haben, da haben wir nicht erwartet, so gut abzuschneiden.»

«Aus Fahrer-Sicht war es eine reine Freude, die Entschlossenheit und den Fokus auf die Performance zu erleben, die das Aston Martin Team hat. Der AMR23 war von Anfang an schnell, aber dieser Sport fordert viel und es ist ein sehr kompetitives Umfeld, in dem wir uns bewegen. Deshalb mussten wir das Auto stetig weiterentwickeln und uns auf die Leistung konzentrieren», erzählt der 32-fache GP-Sieger.

«Es war auch eine sehr intensive Saison», fügt Alonso an, und erklärt auch stolz: «Es gab während der Vorsaison-Testfahrten Augenblicke, in denen ich gedacht habe, dass es zu gut ist, um wahr zu sein. Und dann kam das erste Rennen und wir waren so gut, wie es die Testfahrten hatten vermuten lassen. Deshalb hatte ich daraufhin das Gefühl, dass wir, das Team und ich, gemeinsam die Chance haben, etwas Grosses zu erreichen. Es war magisch.»

