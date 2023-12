Herzinfarkt: Motorsport-Welt trauert um Gil de Ferran

Gil de Ferran ist am 29. Dezember verstorben

Der Indy-500-Sieger, zweifache CART-Champion und ehemalige BAR-Honda- und McLaren-Sportdirektor Gil de Ferran ist im Alt3er von 56 Jahren verstorben. Der Brasilianer erlitt einen Herzinfarkt.

Am gestrigen Freitag, 29. Dezember, ist Gil de Ferran verstorben. Der in Paris geborene Brasilianer erlitt einen Herzinfarkt und konnte nicht mehr wiederbelebt werden, wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet.

Der Indy-500-Sieger und zweifache CART-Champion, der als aktiver Rennfahrer Testfahrten mit Williams und Arrows unternahm und später auch als Sportdirektor von BAR-Honda und McLaren in der Formel 1 tätig war, wurde nur 56 Jahre alt.

Das McLaren-Team reagierte mit einem Statement auf den unerwarteten Tod des früheren Rennfahrers, der zuletzt in einer Berater-Rolle nach Woking zurückgekehrt war. «Jeder bei McLaren Racing hat schockiert und tief bestürzt auf die Nachricht vom Tod eines geliebten Mitglieds unserer McLaren-Familie reagiert. Wir sprechen Gil de Ferrans Familie, Freunden und Angehörigen unser tiefstes Beileid aus», erklärte der Traditionsrennstall.

McLaren-CEO Zak Brown erklärte auf X (ehemals Twitter): «Ich bin schockiert und bestürzt über den Verlust unseres großen Freundes und Teamkollegen. Ich bin mit Gil überall auf der Welt Rennen gefahren und habe ihn einige der größten Rennen gewinnen sehen. Er war seit mehr als 20 Jahren ein großartiger Freund und wird sehr vermisst und nie vergessen werden. Mein tiefstes Beileid an seine Familie. Ruhe in Frieden, Gil. Der nächste Sieg ist für dich!»

Auch Formel-1-CEO Stefano Domenicali hat ein Statement veröffentlicht. Darin heisst es: «Ich bin sehr schockiert und tief betrübt über die Nachricht, dass wir Gil de Ferran verloren haben. Er war ein unglaublicher Mensch und ein wahrer Champion, und wir alle werden ihn sehr vermissen. Unsere Gedanken sind in dieser sehr traurigen Zeit bei seiner Familie.»