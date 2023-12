Max Verstappen: Welcher WM-Titelgewinn war der Beste?

In diesem Jahr hat Max Verstappen zum dritten Mal in Folge den WM-Titel erobert. Der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team verglich unlängst die drei erfolgreichsten Formel-1-Jahre seiner bisherigen Karriere.

Nachdem sich Max Verstappen nach zehn Siegen in der letzten Runde der Saison 2021 seinen ersten WM-Titel gesichert hatte, machte sich der Red Bull Racing-Star gleich daran, den nächsten Triumph einzufahren. Verstappen machte alles richtig und sicherte sich auch 2022 die Titel-Krone, diesmal schaffte er es sogar 15 der 22 Rennen als Erster zu beenden, dazu kamen zwei Sprint-Siege.

Doch damit hat sich der ehrgeizige Niederländer nicht begnügt. In diesem Jahr legte er noch einmal nach und gewann 19 von 22 Grands Prix und vier der sechs Mini-Rennen, die am Samstagnachmittag über die Bühne gingen. Zwei weitere Male stand er als Zweiter auf dem Podest. Nur in Singapur musste er sich mit dem fünften Platz begnügen.

Das Rennen auf dem Strassenkurs war auch der einzige WM-Lauf, der mit Ferrari-Star Carlos Sainz einen Sieger aus einem anderen Rennstall als dem Red Bull Racing Team hervorbrachte. In Saudi-Arabien und Baku war es jeweils Verstappens Teamkollege Sergio Pérez, der den Sieg holte. Der Mexikaner beendete die WM auf dem zweiten Platz, sammelte aber nicht einmal halb so viele Punkte wie sein Nebenmann.

Mit Blick auf die drei Titelgewinne wagte Verstappen auf Nachfrage einen Vergleich. Und er erklärte: «Die Leute reden bei der Saison 2021 immer über das letzte Rennen, aber ich denke, die WM gewinnt man während der gesamten Saison, stimmt’s?»

Auch 2022 gab es für Verstappen keinen gewöhnlichen Titeltriumph, denn in Japan war zunächst nicht klar, wie viele Punkte im vom Wetter bestimmten Rennen verteilt werden würden. Deshalb dauerte es eine Weile, bis feststand, dass der Niederländer seinen Titel erfolgreich verteidigt hatte. «Es dauerte ein paar Minuten, bis wir herausgefunden haben, ob ich den Titel gewonnen hatte.»

«Aber für mich spielen diese Dinge keine Rolle», sagt der Ausnahmekönner, der in seinen bisherigen neun Formel-1-Jahren als Stammpilot 54 Rennen gewonnen und 98 GP auf dem Podest beendet hat. «Ich schaue mir meine Leistung nach jedem Rennen an, und ich schaue dabei nicht nur das Rennen selbst an, sondern auch, wie wir das Rennen aufgebaut haben und was ich neben der Strecke gemacht habe.»

«Deshalb denke ich auch, dass dieses Jahr mit Blick auf die Performance sicherlich das Beste war. Der erste Titel war der emotionalste, und der Titelgewinn in der Mitte… nun, der ist nun der Titel in der Mitte», fügte der dreifache Champion gewohnt nüchtern an.

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island