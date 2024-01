Neuer Sauber-Name: Stake F1 Team statt Alfa Romeo

Der Schweizer Sauber-Rennstall hat Mitte Dezember verkündet: Das Chassis aus dem Werk in Hinwil wird 2024 den offiziellen Namen Kick Sauber C44 tragen. Nun hat das Team auch den neuen Team-Namen verkündet.

Einige Witze mussten die Schweizer über sich ergehen lassen, als sie am 15. Dezember erklärten, dass sich der aktuelle Team-Partner Kick.com in den nächsten zwei Jahren die Namensrechte für die Formel-1-Renner aus Hinwil gesichert hat. Denn wegen der australischen Streaming-Plattform heisst der neue Dienstwagen von Valtteri Bottas und Zhou Guanyu nun «Kick Sauber».

Das Team selbst wird den Namen Stake F1 Team tragen und damit auf einen weiteren Partner des Teams verweisen: Der Marke Stake, die im Wett-, Entertainment- und Lifestyle-Bereich tätig ist. Wie Kick.com wird auch Stake in diesem und im nächsten Jahr als Namensgeber fungieren. Danach wird der Wechsel zum Audi-Werksteam vollzogen.

Wie Kick.com war auch Stake bereits im vergangenen Jahr ein Partner des Teams aus Hinwil. Das Team will mit neuen Marketing-Ideen frischen Wind in die Team-Fan-Beziehungen bringen und die Anhänger des Sports in den Mittelpunkt stellen. Teamvertreter Alessandro Alunni Bravi erklärt: «Die vergangene Saison war der Beginn der Reise von Stake in der Formel 1, und die neue Rolle der Marke an der Spitze des Stake F1 Teams ist der logische und aufregende nächste Schritt auf diesem Weg.»

«Stake hat nicht nur erfolgreich die wachsende Fangemeinde der Formel 1 angezapft, um die eigene Community zu erweitern, sondern auch ein völlig neues Publikum an den Sport herangeführt, wovon nicht nur unser Team, sondern auch alle anderen in der Formel 1 profitiert haben. Wir hatten die Gelegenheit, an einigen unglaublichen Aktionen mit einigen Botschaftern von Stake teilzunehmen, darunter die argentinische Fußballlegende Sergio Agüero und der indisch-kanadische Rapper Karan Aujla», schwärmt der 49-jährige Italiener.

«2024 wird ein neues Kapitel aufgeschlagen und bietet die Chance, noch mehr zu tun, noch besser zu werden und noch mehr zu erreichen: Wir freuen uns auf einen noch aufregenderen Veranstaltungskalender in dieser neuen Saison», ergänzt Alunni Bravi.

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island