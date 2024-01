ServusTV: Formel 1 und Fußball erreichen Millionen

2023 war erneut ein erfolgreiches Jahr für ServusTV und ServusTV On. Insgesamt erreichte die Formel1 bei ServusTV über alle Übertragungen hinweg mehr als 3,4 Millionen Menschen.

In der abgelaufenen Formel-1-Saison, in der Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen zum dritten Mal in Folge den Weltmeistertitel einfuhr, erzielte das Rennen in Las Vegas im November mit 61,1 Prozent in der Kategorie E12+ (406.000 Zuschauer) den höchsten Marktanteils-Wert aller Programme seit Übertragungsstart.

Das Rennen mit der höchsten Durchschnittsreichweite war der Saisonauftakt in Bahrain mit 683.000 Zuschauern. Insgesamt erreichte die Formel1 bei ServusTV über alle Übertragungen hinweg mehr als 3,4 Millionen Menschen. Das erste Rennen des Jahres gehörte auch bei ServusTV On zu den stärksten Sendungen des vergangenen Jahres.

Mit 273.000 Views steht das Rennwochenende auf dem Wüstenkurs auf dem ersten Platz, dahinter folgen mit den Rennen in Melbourne und Zandvoort (jeweils 250.000 Views) zwei weitere Formel-1-Veranstaltungen, sowie das Fußball-Spiel Österreich gegen Schweden (230.600 Views).

König Fussball sorgte wie die Formel 1 auch für gute Einschaltquoten: Bevor das Nationalteam im kommenden Jahr die UEFA Euro 2024 in Deutschland bestreiten wird, konnten TV-Zuschauer die Qualifikation für das Turnier erstmals live bei ServusTV erleben. Mit der Übertragung der Qualifikationsspiele erreichte ServusTV jeden dritten Österreicher ab 12 Jahren (2,6 Mio.).

Highlight war das Spiel gegen Schweden im Juni. Hier erreicht ServusTV 1,3 Millionen Zuseher und einen Marktanteil von 34,8 Prozent (E12+) und 42,8 Prozent in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen. Die UEFA Euro 2024 ist live bei ServusTV und ServusTV On zu sehen. Zu den insgesamt 31 Live-Spielen der Endrunde bei ServusTV zählen exklusiv alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die beiden Halbfinal-Begegnungen sowie das Finale.

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island