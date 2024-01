Charles Leclerc: «Kann diese Details nicht erkennen»

Ferrari-Star Charles Leclerc tauschte sich im vergangenen Jahr nach dem Mexiko-GP mit Lewis Hamilton aus und der siebenfache Weltmeister aus dem Mercedes-Team sorgte für Erstaunen beim Monegassen.

Bereits als Lewis Hamilton zum Mercedes-Team wechselte, schwärmte Teamchef Toto Wolff: «Lewis verfügt nicht nur über ein immenses Fahrtalent, er hat auch ein grosses technisches Verständnis.» Letzteres bekam auch Ferrari-Star Charles Leclerc im vergangenen Jahr mit, als er sich im Oktober nach dem Grand Prix in Mexiko mit dem siebenfachen Weltmeister austauschte.

Denn im Gespräch offenbarte der 104-fache GP-Sieger ein bemerkenswertes Talent, auch die kleinsten Unterschiede an den Fahrzeugen der Konkurrenz auszumachen. Und Leclerc musste eingestehen, dass ihm dieses Auge fürs Detail fehlt. Der Rennfahrer aus Monte Carlo erzählte: «Nach dem Rennen in Mexiko sprach ich mit Lewis und er sagte mir genau, in welchen Bereichen das Auto von Max Verstappen besser ist.»

«Ich muss zugeben, dass ich diese Details nicht erkennen kann», gestand der 26-Jährige, der bisher 123 GP bestritten und fünf davon gewonnen hat. Und er stante: «Wir sprechen hier über Unterschiede von Millimetern in der Bodenfreiheit oder bei der Aufhängung.»

Und Leclerc ergänzte: «Man kann natürlich sehen, ob ein Auto insgesamt weicher oder härter gefedert ist und an welchen Stellen der Gegner im Vergleich Zeit gewinnt. Aber ich schaue mir lieber die Aufnahmen der On-Board-Kameras an. Man kann am Helm des Fahrers erkennen, was das Auto auf der Strecke macht und was nicht.»

