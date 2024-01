Comeback: Fernando Alonso warnt Sebastian Vettel

Dass Sebastian Vettel im vergangenen Jahr ein Formel-1-Comeback in Zukunft nicht ganz ausschliessen wollte, führte zu vielen Schlagzeilen. Fernando Alonso wurde darauf angesprochen. Er warnt den Deutschen.

Den Abschied von der grossen Formel-1-Bühne hatte sich Sebastian Vettel gut überlegt, wie er Monate vor seinem Rücktritt, der nach der Saison 2022 erfolgte, betont hat. Der vierfache Weltmeister erklärte, er wolle sich mehr seiner Familie und anderen Projekten widmen. Eines dieser Projekte war die Errichtung von Insektenhotels an der Rennstrecke von Suzuka, um die Biodiversität zu fördern.

Und in Japan bestätigte Vettel, was ihm anzusehen war: «Ich liebe die Strecke, und es wird sicher nicht einfach, an diesem Wochenende, denn ich vermisse es, im Auto zu sitzen, und hier noch mehr als anderswo.» Schon zuvor weigerte sich der Heppenheimer, ein künftiges Comeback in der Königsklasse ganz auszuschliessen.

Im Interview mit «Sky Sports F1» erklärte er auf die Frage nach einer möglichen Rückkehr: «Ich kann das nicht ausschliessen, denn ich weiss es nicht.» Einer, der genau weiss, wie sich ein Comeback in der Formel 1 anfühlt, ist Fernando Alonso. Der zweifache Champion warnte: «Natürlich liegt die Entscheidung bei ihm, wenn er darüber nachdenkt.»

«Aber als Daniel (Ricciardo) zurückkam, sagte ich schon, es ist eine Herausforderung. Man darf nicht unterschätzen, was es heisst, in die Formel 1 zurückzukehren. Das kann eine schwierige Aufgabe sein», warnte der 32-fache GP-Star, der mit 42 Jahren der älteste GP-Pilot im Feld ist.

