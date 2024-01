Mick Schumacher: Früherer Ferrari-Chef ist enttäuscht

​Der langjährige Ferrari-Präsident Luca Cordero di Montezemolo ist von Mick Schumacher enttäuscht. Der 74-jährige Italiener bedauert: «Ich hätte Mick gerne als dritten Piloten bei Ferrari gesehen.»

Luca Cordero di Montezemolo, Rennleiter von Ferrari 1974 mit dem Duo Niki Lauda und Clay Regazzoni und von 1991 bis 2014 Ferrari-Präsident: Als Chef des berühmtesten Rennstalls der Welt wurde er in Monza gefeiert wie ein Rock-Star, heute ist es um den charismatischen Manager ein wenig ruhiger geworden.

Ab und zu meldet sich der Bologneser zu seinem Lieblingsthema Ferrari oder wenn er auf den unvergessenen Michael Schumacher angesprochen wird, der bei Ferrari mit Luca die längste Erfolgsserie der Italiener geschafft hat. Dabei hat Montezemolo bei unseren Kollegen der Gazzetta dello Sport auch über den früheren Ferrari-Nachwuchspiloten Mick Schumacher gesprochen, der Ende Dezember 2022 aus der Ferrari-Fahrerakademie ausgeschieden ist.

Luca Montezemolo sagt: «Ich bin enttäuscht, dass Mick Schumacher nicht dritter Fahrer von Ferrari geworden ist. Er wäre für diesen Job perfekt gewesen.»

Stattdessen fackelte Mercedes-Teamchef Toto Wolff nicht lange. Er sicherte sich die Dienste des jungen Schumacher, der 2023 als Reservist von McLaren und Mercedes gearbeitet hat, aber nicht zum GP-Einsatz gekommen ist.

Im vergangenen Sommer schwärmte Wolff: «Mick ist ein fabelhafter Kerl. Ich halte ihn nicht nur für einen guten Rennfahrer, sondern Mick verkörpert auch die richtigen Werte.»



Gemäss Wolff hatte Schumacher wesentlichen Anteil an den stattlichen Fortschritten von Mercedes während der GP-Saison 2023: «Mick hat durch seine nächtliche Arbeit im Simulator von Freitag bis Samstag entscheidend mitgeholfen, die Leistungsfähigkeit des Autos zu verbessern. Das machte auf der Strecke einen echten Unterschied.»



2024 bleibt Mick Schumacher dritter Mann bei Mercedes neben Lewis Hamilton und George Russell, dazu fährt er Langstreckenrennen mit Alpine.





