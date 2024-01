Danica Patrick: Neuer Sky-Vertrag – trotz Kontroverse

​Die britische Sky macht mit den früheren Rennfahrern Martin Brundle, Nico Rosberg, Jenson Button und Damon Hill weiter, und auch Ex-IndyCar-Pilotin Danica Patrick hat einen neuen Vertrag erhalten.

Die britischen Kollegen der Sky bauen auch in der kommenden GP-Saison auf ihre Ex-Racer: Martin Brundle kommentiert weiter mit David Croft Qualifikation und Rennen, als Formel-1-Experten bleiben ebenfalls an Bord – Jenson Button, Nico Rosberg, Naomi Schiff, Anthony Davidson, Damon Hill, Karun Chandhok und Bernie Collins. Und auch die US-Amerikanerin Danica Patrick wird 2024 an sieben GP-Wochenenden vor den Sky-Kameras stehen.

Diese Entscheidung ist bei den Fans nicht unumstritten. Denn die 41-jährige frühere IndyCar- und NASCAR-Pilotin hat 2023 das eine oder andere Mal heftige Reaktionen ausgelöst. Ganz besonders, als sie im Juli darauf angesprochen wurde, wieso wir seit Jahren keine Frau mehr in der Formel 1 haben.

Im Rahmen des Ungarn-GP meinte Danica: «Ich sage immer – es braucht hundert Jungs, um einen guten Fahrer zu finden. Und dann braucht es dazu logischerweise auch 100 Mädchen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer, denn wir haben nun mal weniger Mädchen im Sport.»

Diese Argumentation ist nachvollziehbar, aber was Patrick dann sagte, erzeugte auf den sozialen Netzwerken einigen Wirbel.



«Unterm Strich ist dieser Sport von Natur aus maskulin. Er ist aggressiv. Du musst einen Rennwagen unter Kontrolle behalten und nicht nur das. Dazu kommt eine mentale Einstellung, die einfach nicht dem weiblichen Geist entspricht.»



Moment mal, was?



Patrick begründet: «Ich erinnere mich, wie ich reagiert habe, wenn mir einer das Leben schwermachen wollte. Ich schaltete in diesen aggressiven Modus, in diesen Killer-Modus. Du musst es ihnen zeigen wollen, und das ist keine typisch weibliche Reaktion. Ich habe mit vielen Freundinnen gesprochen, und die sagten immer: ‚So denke ich nicht.’»



Viele Fans waren nicht der Ansicht von Patrick, zwei Beispiele. Mike Channel schrieb: «Sorry, aber Präzision, Zielorientierung, innerer Antrieb, das sind doch keine nur männlichen Qualitäten.»



Und Ruth Barton twitterte: «Mädchen brauchen Vorbilder. Und nicht jemanden, der ihnen sagt, man müsse aggressiv sein in der Formel 1 und das sei unweiblich. Die Aussagen von Danica sind ein Rückschlag für den Feminismus.»



Andere Formel-1-Freunde gaben Danica Patrick Recht. Das Thema bleibt umstritten.





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island