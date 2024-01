Formel 1 in der Winterpause: Sind Sie auf Entzug?

​Ein Blick in den Kalender zeigt: An diesem 3. Januar 2024 sind es noch unerträglich lange 60 Tage bis zum Formel-1-WM-Auftakt in Bahrain. Leiden Sie auch schon an Entzugserscheinungen?

Anfang Januar, ich hoffe, Sie sind gut ins Neue Jahr gestartet. Für uns Grand-Prix-Fans ist diese Zeit schwer zu ertragen – wir haben Formel-1-Winterpause. Testfahrten gibt es erst ab 21. Februar, bis dahin dreht sich ein Rad höchstens für einen Funktionstest unter Ausschluss der Öffentlichkeit; das erste Rennen findet am 2. März statt, das bedeutet 60 Tage Warten, uff.

Früher testete die Formel 1 ungehemmt, da wurde vor dem Jahreswechsel in Andalusien oder Katalonien schon mal gefahren, wenn Flocken fielen. Im Januar rückten die Rennställe nach Südafrika oder Südamerika zu weiteren Testfahrten aus, egal wohin, Hauptsache irgendwo, wo es nicht kalt und nass und grau war.

Davon sind wir heute weit entfernt, denn wir haben in der Formel 1 eine Testbeschränkung, welche für die Fans so angenehm ist wie eine Wurzelbehandlung.

Jetzt mal Hand aufs Herz: Leiden Sie nicht auch bereits an ersten Entzugserscheinungen? Falls Sie sich dessen nicht ganz sicher sind – wir haben einige Warnzeichen zusammengefasst.

Im Supermarkt: Ihnen fällt auf, dass der Einkaufswagen untersteuert. Vor allem in der mittelschnellen Links zur Fleischtheke hinüber.

Sie kennen die Dialoge jeder «Drive to Survive»-Folge in- und auswendig.



Sie denken ernsthaft darüber nach, die hässliche Kommode der Schwiegermutter zu entsorgen und durch einen Rennsimulator zu ersetzen.



Sie denken an die Reaktion der besten Ehefrau von allen und verwerfen den Gedanken, schweren Herzens.



Sie gucken sich das dritte freie Training zum Grand Prix von Brasilien 2023 aus der Konserve an, lassen dazu aber aus der Stereoanlage Motorensound aus den 1990er Jahren laufen.



Sie können nicht nur die Weltmeister der letzten 74 Jahre aufzählen, sondern auch die jeweils Zweit-, Dritt- und Viertplatzierten.



Im Büro gehen Sie vom Arbeitsplatz zur Kaffee-Ecke bewusst die Ideallinie.



Sie suchen am Morgen nach dem Einsteigen in ihr Auto erfolglos die Schaltwippe hinter dem Lenkrad.



Staubildung auf dem Nachhauseweg im Feierabend-Verkehr. Sie beginnen spontan zu rufen: «Blue Flags! Blue Flags!»



Sie stehlen sich auf das Gelände des Hockenheimrings, setzen sich mutterseelenalleine auf eine Tribüne und träumen von einem WM-Lauf in Deutschland.



Sie wollen ihren nächsten Sohn Max oder Lewis nennen. Lando und Fernando gefallen ihnen auch gut.



In der Obstabteilung fühlen Sie sich magisch von Papaya angezogen.



Wenn Sie auf dem Gehsteig hinter einem anderen Passanten einschwenken, suchen Sie instinktiv seinen Windschatten.



Diese Dakar-Rallye ist eigentlich gar nicht so übel.



Bei der Anfahrt zur Tankstelle halten Sie so an, dass die Tanköffnung ihres Wagens exakt vor der Spritschlauch-Verankerung platziert ist.



Sie ertappen sich dabei, wie sie die Formel-1-Hymne summen.



Sie überlegen sich, den Rasenmäher tiefer zu legen, um mehr Abtrieb in der Haarnadel vor dem Gewürz-Beet zu erzeugen.



Falls Sie eines dieser Anzeichen entdecken, kann ich nur den Rat geben: Sich nichts anmerken lassen und geduldig bleiben. Der erste Grand Prix des Jahres kommt bestimmt.





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island