Aston Martin von Fernando Alonso am 12. Februar

​Der Formel-1-Rennstall von Aston Martin hat bestätigt, wann das neue Auto von Fernando Alonso und Lance Stroll gezeigt wird – am 12. Februar ist der Rennwagen vom Typ AMR24 zu sehen.

Aston Martin war die gewaltige Überraschung im ersten Teil der GP-Saison 2023: Fernando Alonso preschte vom einem hervorragenden Ergebnis zum nächsten, am Ende des Jahres konnte der Spanier acht Podestplätze vorweisen.

Natürlich werden die Fans gespannt sein, ob in der kommenden Saison der erste GP-Sieg von Aston Martin fällig wird. Nun hat der Rennstall aus Silverstone bestätigt, wann der neue Wagen von Fernando Alonso und Lance Stroll gezeigt wird – am 12. Februar, am Firmensitz in der Nähe der englischen Traditionsrennstrecke.

Aston Martin ist das vierte Team, das seinen Präsentationstermin veröffentlicht hat, nach Williams und Sauber (beide am 5. Februar) sowie Ferrari (am 13. Februar).





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island