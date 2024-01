Fernando Alonso und Lance Stroll: Hartes Urteil

​Das Team-Duell 2023 bei Aston Martin war eine klare Sache: GP-Routinier Fernando Alonso hatte seinen kanadischen Stallgefährten Lance Stroll im Griff. Stroll sagt, was schiefgelaufen ist.

Zahlen lügen nicht, sagen wir, und so ergibt ein Blick in die Saisonbilanz von Aston Martin ein hartes Urteil: Fernando Alonso gegen Lance Stroll, das war eine klare Sache. Der zweifache Formel-1-Champion, inzwischen 42 Jahre alt, gab dem 25-jährigen Sohn von Firmenchef Lawrence Stroll meist keine Chance. Hier die Zahlen:

Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll

Sprint-Quali 5:0

Sprint-Duell 4:1

Durchschnittlicher Startplatz: 7,3 – 12,6

Durchschnittlicher Vorsprung Alonso: 0,481 sec

GP-Quali 19:3

GP-Duell 13:1

Podestplatzierungen 8:0

Top 10-Platzierungen 19:12

WM-Punkte 206:74

WM-Schlussränge 4 (Alonso) und 10 (Stroll)

Stroll konnte in den ersten sechs Rennen nur drei Mal punkten. In der gleichen Zeitspanne sammelte Fernando Alonso fünf Podestplätze.

Zum Schluss der Saison hin jedoch zeigte Stroll eine Formsteigerung: Fünfter in Interlagos, Fünfter in Las Vegas. Beste Platzierung im ganzen Jahr: Rang 4 in Australien. Beste Platzierungen von Alonso – Zweiter in Monaco, Kanada und in den Niederlanden.



Der 143-fache GP-Teilnehmer Stroll blickt auf seine Saison zurück: «Erst im letzten Saisonteil lag der Wagen so, dass ich mich komplett entfalten konnte. Zuvor gab es eine monatelange Phase, in welcher ich einfach nicht in jenen Bereich kam, in dem ich mich am wohlsten fühle. Das Fahrzeug tat nicht, was ich von einem Rennwagen spüren muss.»



«Wenn du mit einem Auto nicht wie gewünscht klarkommst, dann darfst du keine Selbstzweifel zulassen. Doch ich glaube, ich spreche für alle Fahrer, wenn ich behaupte – nur wenn du dich im Fahrzeug wohlfühlst und dir der Wagen vertrauen gibt, erst dann kannst du richtig schnell fahren.»



Im Laufe der Saison fiel auf: Fernando Alonso kam mit einer Abstimmung gut klar, die ein nervöses Fahrzeugheck erzeugt. Stroll im Sommer: «Wir haben es geschafft, dass der Wagen mehr Abtrieb aufbaut, aber gleichzeitig ist er tückischer geworden. Wir haben zudem ab Silverstone einen Hinterreifen erhalten mit steiferer Konstruktion, auch dies hat zu mehr Übersteuern geführt.»



«Es war zugleich eine Saison, in welcher mir das Glück ein wenig abhandengekommen ist. Ich spreche freilich ungern von Glück und Pech, sagen wir einfach, ich habe einige Gelegenheiten nicht wahrnehmen können. Motorproblem in Saudi-Arabien, da war ich Vierter, Trümmerteile aufgelesen in der Quali von Monaco. Wenn du in Monte Carlo im Mittelfeld losfahren musst, sind deine Möglichkeiten beschränkt. Gutes Rennen in Japan, dann brach der Heckflügel. In Zandvoort haben wir den besten Zeitpunkt zum Reifenwechsel verpasst.»



«Aber auch das gehört zum Rennsport, manchmal ist einfach der Wurm drin. Du darfst nicht zu sehr brüten über verpasste Chancen, du musst nach vorne blicken. Und akzeptieren, dass gewisse Dinge nicht in deiner Hand sind.»





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island