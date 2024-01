Schumi-Wegbegleiter: «Ferrari hat riesiges Problem»

​Der Italiener Luca Baldisserri (62) war jahrelang Renningenieur von Michael Schumacher bei Ferrari, später leitender Ingenieur sowie Chef der Nachwuchsabteilung der Scuderia. Er spricht über das heutige Ferrari.

Von 1989 bis 2015 begleitete er den berühmtesten Formel-1-Rennstall rund um die Welt: Luca Baldisserri aus Bologna. Der heute 62-Jährige stand als Renningenieur an den Wagen von Gerhard Berger, Eddie Irvine und Michael Schumacher.

Baldisserri arbeitete sich hoch bis zum leitenden Ingenieur an der Rennstrecke, ab 2009 übernahm er die Leitung der Fahrer-Akademie von Ferrari. Ende 2015 packte er seine Sachen in Maranello und betreute bei Williams den jungen Lance Stroll.

Vor kurzem hat mein Kollege Leo Turrini bei Luca angeklopft. Für das Quotidiano Nazionale wollte Leo von Luca wissen, wie es um das moderne Ferrari bestellt ist.

Luca Baldisserri sagt: «Ich bin ein großer Fan von Fred Vasseur, Charles Leclerc und Carlos Sainz, ich habe enormen Respekt vor der Arbeit aller in der Rennabteilung von Ferrari. Aber Ferrari hat ein riesiges Problem.»

«Dieses Problem hat einen Namen – Max Verstappen. Jede Generation im Rennwagensport hat ihren Leitwolf. Früher waren das Senna, Schumi oder Hamilton. Nun ist die Reihe am Niederländer.»



«Gewiss, Max hatte 2023 das beste Auto im Feld. Aber das ist nicht der Punkt. Der Fahrer macht den Unterschied. Mit Sergio Pérez am Lenkrad wirkte der Red Bull Racing RB19 nicht mehr so überirdisch, da war der Abstand zu den Gegnern viel geringer.»



«Im Grunde ist es das Gleiche wie damals mit Michael Schumacher bei Ferrari: Nur mit ihm am Steuer wurde das Auto so gut wie unschlagbar. Das passiert jetzt auch mit Max Verstappen.»

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island