Lewis Hamilton (Mercedes): Das hätte er nie erwartet

​Mercedes-Star Lewis Hamilton wird am 2. März 2024 zu seinem 333. Formel-1-WM-Lauf an den Start gehen. Der 38-jährige Engländer sagt, was seine Fans im Herbst seiner Karriere von ihm erwarten dürfen.

Im Sommer 2023 hat Lewis Hamilton allen Rücktrittsgerüchten den Riegel geschoben: neuer Vertrag mit Mercedes-Benz, bis Ende 2025. Dann wird der Engländer 40 Jahre alt sein.

Hamilton ist der erfolgreichste Formel-1-Pilot: Seit 2007 in der Vollgasbranche, 104 Pole-Positions, 103 Siege, sieben WM-Titel, allerdings auch seit 761 Tagen ohne weiteren Triumph.

Seit Saudi-Arabien 2021 hat Lewis Hamilton 16 Podestplätze errungen, aber eben keinen Sieg. Gegenüber meinem Kollegen Andrew Benson von der BBC hat Hamilton zugegeben, dass er daran nagt. «Wenn du solche schwierigen Saisons erlebst, dann kommen unweigerlich Momente, in welchen du dich fragst: Liegt es an mir oder am Auto? Hab ich’s noch drauf? Oder ist das alles weg?»

«Du vermisst das Gefühl, wenn alles zusammenkommt, wenn wahre Magie entsteht, wenn du und dein Auto sich als Eins anfühlen, das ist ein unvergleichlicher Rausch. Und das ist ein Gefühl, nach dem du dich sehnst.»

«Ich bin auch nur ein Mensch. Wenn dir jemand erzählt, dass er nicht solche Gedanken hat, dann verweigert er sich der Wahrheit.»

Lewis Hamilton hat bei Mercedes um zwei Jahre verlängert, bleibt also in der Königsklasse – sollte er den Vertrag erfüllen – bis er älter ist als 40 Jahre. «Ich hätte früher nie gedacht, dass ich so lange Formel 1 fahren würde. Es sind so lange Saisons für alle Fachkräfte. Unser modernes Programm ist wirklich zermürbend.»



«Wenn es nicht gut läuft, dann ist es nicht einfach, die Motivation aufrechtzuerhalten. Der Druck ist gewaltig. Du stehst unter dem Vergrößerungsglas der Öffentlichkeit. Manchmal denke ich, ich kann nur verlieren. Wenn es nicht gut läuft, dann kommt viel Kritik. Und wenn ich gewinnen würde, dann käme bestimmt – nun, er ist eben siebenfacher Weltmeister und hat all diese Rennen gewonnen. Da fragst du dich schon bisweilen, ob du dir das alles noch antun willst.»



«Aber letztlich siegt meine Liebe fürs Rennfahren. Ich finde es noch immer prickelnd, mich in den Wagen gleiten zu lassen. Der Motor wird angelassen, ich bin umgeben von diesen Menschen, die alles dafür geben, mir ein möglichst gutes Auto hinzustellen, und dann rollst du durch die Boxengasse Richtung Rennstrecke – das zaubert noch immer ein Lächeln auf mein Gesicht, wie an meinem ersten Tag im Formel-1-Auto.»



«Mit den meisten meiner Leistungen 2023 bin ich zufrieden. Nun arbeite ich unermüdlich daran, wieder dorthin zu kommen, wo wir hingehören – an die Spitze.»





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island