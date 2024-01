Wilson Fittipaldi fast erstickt, Herzstillstand, Koma

​Besorgniserregende Nachrichten aus Brasilien: Der frühere Formel-1-Rennfahrer Wilson Fittipaldi, Bruder von Emerson Fittipaldi, liegt nach einem Herzstillstand im künstlichen Koma.

Wie erst jetzt bekannt geworden ist, hat Ex-Rennfahrer Wilson Fittipaldi am 25. Dezember 2023, an seinem 80. Geburtstag, einen Herzstillstand erlitten und musste von den Ärzten in ein künstliches Koma versetzt werden.

Seine Ehefrau Rita Reis Fittipaldi schreibt auf Instagram: «Liebe Freunde und Fans. Beim Weihnachtessen verschluckte sich Wilsinho an einem Stück Fleisch und erlitt daraufhin einen Herzstillstand.»

«Er konnte wiederbelebt werden, ist derzeit aber intubiert und sediert. Wir warten darauf, dass er wieder aufwacht.»

«In seiner Krankengeschichte waren die Phasen nach einem Eingriff nicht immer einfach, wir nehmen einen Tag nach dem nächsten und hoffen auf das Beste..»

«Wir haben unzählige Anrufe und liebevolle Botschaften der Unterstützung erhalten, ich bin dankbar für die ganzen Nachrichten, denn sie geben uns in dieser schwierigen Zeit Kraft.»

«Behaltet die positive Einstellung und Gedanken für eine baldige Genesung von Wilsinho – Gott wird das Beste tun.»

Wilson Fittipaldi jr. (80), Sohn eines Radioreporters gleichen Namens, stand immer im Schatten seines jüngeren Bruders Emerson Fittipaldi (zweifacher Formel-1-Weltmeister, zweifacher Indy 500-Sieger, CART-Champion).



Wilson fuhr von 1972 bis 1975 in der Formel 1 und wurde auf dem Nürburgring 1973 Fünfter (als bestes GP-Ergebnis).



Wilsons Sohn Christian Fittipaldi trat von 1992 bis 1994 in der Formel 1 an, danach folgte eine beachtliche IndyCar-Karriere (zwei Siege, Gesamtfünfter 1996 und 2002).



Im Herbst 2022 waren Wilson, Emerson und Christian zu Gast im Fahrerlager des Autódromo José Carlos Pace von Interlagos in ihrer Heimatstadt São Paulo.