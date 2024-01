Max Verstappen: Kompromissbereiter als Schumi?

Der frühere Formel-1-Zirkusdirektor Bernie Ecclestone sagt, dass ihn Formel-1-Champion Max Verstappen an den siebenfachen Weltmeister Michael Schumacher erinnert. Er sieht aber auch deutliche Unterschiede, wie er betont.

Bald ist es sieben Jahre her, seit Bernie Ecclestone das Zepter der Formel 1 an Liberty Media übergeben musste. Dennoch verfolgt der mittlerweile 93-jährige Brite das Geschehen in der Königsklasse, deren Ausrichtung er Jahrzehntelang bestimmt hatte, weiterhin aufmerksam mit. Deshalb hat auch er mitbekommen, wie stark Max Verstappen in der Saison 2023 dominiert hat.

Der Red Bull Racing-Star hat auf dem Weg zu seinem dritten Titel 19 von 22 Grands Prix gewonnen und auch vier der sechs Sprint-Siege eingefahren. In der ganzen Saison 2023 stand er nur einmal nicht auf dem Treppchen: In Singapur musste er sich mit dem fünften Platz begnügen, der Rennsieg ging an Carlos Sainz, der damit für den einzigen GP-Sieg im Jahr verantwortlich war, der nicht an das Red Bull Racing Team ging.

Die Dominanz von Verstappen erinnerte so manchen Fahrerlager-Dauergast an die starken Auftritte von Michael Schumacher, und auch Ecclestone sieht Ähnlichkeiten zwischen dem siebenfachen Weltmeister und dem aktuellen Überflieger. Im Gespräch mit der «DPA» erklärte der Baumeister der modernen Formel 1 mit Blick auf den Vergleich zwischen dem Deutschen und dem Niederländer: «Max Verstappen trägt ein bisschen von ihm in sich.»

Ecclestone sieht aber auch Unterschiede. «Max ist nicht so gnadenlos wie Michael es war, denn Michael dachte nicht daran, Kompromisse einzugehen», betonte er. Der 91-fache GP-Sieger sei noch ein bisschen gnadenloser als Verstappen gewesen, fügte der frühere Formel-1-Chef an.

Ecclestone sprach auch über den anderen siebenfachen Formel-1-Weltmeister. Der frühere Dauersieger Lewis Hamilton schaffte es in den vergangenen beiden Jahren nicht, einen GP-Sieg einzufahren. Seinem Landsmann würde Bernie den achten Titel gönnen. «Ich hoffe, dass er es schafft. Er würde dann Geschichte schreiben», erklärte er.

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island