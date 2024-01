Christian Horner: «Die Leute müssen den Chef sehen»

Im Gegensatz zu seinem Gegner, Mercedes-Teamchef Toto Wolff, ist Red Bull Racing-Teamprinzipal Christian Horner bei jedem Rennen an der Strecke dabei. Das ist wichtig, findet der erfolgreiche Brite.

Christian Horner leitet das Red Bull Racing Team schon seit Januar 2005, und ist damit aktuell der dienstälteste Teamchef. Der Brite ist auch der erfolgreichste seiner Zunft, denn keine andere Mannschaft konnte in der gleichen Zeit so viele Erfolge feiern wie jene aus Milton Keynes, die in 369 GP-Einsätzen 113 Siege, 95 Poles und 264 Podestplätze errungen hat.

Mit ein Erfolgsfaktor ist die Präsenz des Teamoberhaupts, ist Horner überzeugt. Deshalb hat er auch noch keinen GP verpasst – im Gegensatz zu seinem Konkurrenten Toto Wolff, der sich mehr als einmal an der Strecke vertreten liess. Horner ist sich sicher, dass seine Mitarbeiter ihn an der Strecke brauchen. Er erklärte unlängst gegenüber «Sky Sports F1»: «Du musst als Chef erreichbar sein.»

Und Horner betonte: «Ich sehe meine Rolle als Teamchef und CEO und ich bin 52 Wochen im Jahr der CEO eines hochleistungsfähigen Technologie-Unternehmens, das aus Red Bull Racing, Red Bull Power Trains und Red Bull Advanced Technology besteht. Wenn ich nicht an der Strecke bin, dann bin ich von Montag bis Freitag im Werk.»

«Als Teamchef bin ich bei jedem einzelnen Rennen dabei, ich war auch bei jedem Grand Prix vor Ort, an dem Red Bull Racing seit 2005 teilgenommen hat. Denn die Leute müssen den Chef sehen», fügte der 50-Jährige an, gestand aber auch: «Es ist nie einfach, seine Familie zu verlassen und auf Reisen zu gehen. 2023 war hart, 2024 wird noch härter.»

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island