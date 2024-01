Fred Vasseur (Ferrari): «Wir gingen mehr Risiken ein»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur musste sich im vergangenen Jahr mit dem dritten Platz in der Konstrukteurswertung begnügen. Sein Rückblick auf sein erstes Jahr in Rot fällt dennoch nicht negativ aus.

Das Ferrari-Team konnte beim Saisonabschluss 2023 in Abu Dhabi zwar einen Punkt mehr holen als Hauptgegner Mercedes. Den Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung verlor die Scuderia aus Maranello dennoch. Am Ende hatte der älteste GP-Rennstall der Welt drei Punkte weniger auf dem Konto als das Werksteam der Sternmarke.

Dennoch fiel die Saisonbilanz von Fred Vasseur, der die Teamrolle bei den Roten zu Beginn des vergangenen Jahres übernommen hatte, nicht schlecht aus. Der Franzose lobte vor allem die Reaktion seiner Mannschaft auf den enttäuschenden Saisonstart, der nicht den hohen Erwartungen entsprach, die durch das starke Saisonende im vorangegangenen Jahr geschürt wurden.

«Keiner kann glücklich sein mit dem, was wir zu Saisonbeginn gemacht haben», erklärte Vasseur. «Wir hatten zu viele Probleme mit der Standfestigkeit und auch mit der Performance. Aber ich freue mich vor allem über die Reaktion der ganzen Ferrari-Truppe, und über die Tatsache, dass wir fünf Poles in acht Rennen holen und zeitweise mit Max Verstappen kämpfen konnten. Das war ein guter Schritt nach vorne.»

«Den grössten Fortschritt, den wir gemacht haben, war auf der mentalen Seite, wir gingen gegen Ende mehr Risiken ein und waren aggressiver, und das hat sich gelohnt», erklärte der 55-Jährige, der auch betonte: «Ich bin der Erste, der nicht zufrieden ist mit dem dritten Platz in der Konstrukteurswertung, das ist klar. Aber ich bin mehr als glücklich mit der Reaktion des Teams und ich denke, da geht es jedem in der Mannschaft gleich.»

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island