Williams: Fahrzeug-Präsentation in New York

Williams-Team präsentiert den neuen Dienstwagen von Logan Sargeant und Alex Albon in New York

Red Bull Racing und AlphaTauri haben im vergangenen Jahr bereits ihre GP-Renner für die Saison 2023 in New York enthüllt, nun tut es ihnen das Williams-Team mit dem diesjährigen Fahrzeug gleich.

Dass der US-amerikanische Markt den Formel-1-Verantwortlichen wichtiger als je zuvor ist, zeigt sich im WM-Kalender, der mit den Rennen in Miami, Austin und Las Vegas gleich drei GP-Wochenenden auf US-Boden umfasst. Auch die GP-Teams setzen in den letzten Jahren verstärkt auf Präsenz in den USA, so haben etwa die Red Bull-Teams Red Bull Racing und AlphaTauri im vergangenen Jahr New York als Ort für die Enthüllungen der letztjährigen GP-Renner gewählt.

Nun zieht das Williams-Team nach und zeigt den GP-Renner, mit dem Alex Albon und Logan Sargeant in diesem Jahr auf Punktejagd gehen werden, auch im «Big Apple». Dies macht auch mit Blick auf die Team-Eigner Sinn, schliesslich gehört der Rennstall der Investmentfirma «Dorilton Capital», die unter anderem auch aus New York operiert.

Da das Team den Termin für die Präsentation früh angesetzt hat und die Hüllen bereits am 5. Februar fallen lässt, kann davon ausgegangen werden, dass die Fans nicht die Version des neuen GP-Renners, die am 21. Februar dann zum ersten Test ausrücken wird, sehen werden. Gleichentags wird auch das Stake F1 Team – wie sich der Rennstall von Sauber Motorsport nun nennt – präsentieren.

Erst am 12. Februar ist dann die Präsentation von Aston Martin geplant. Das Team von Fernando Alonso und Lance Stroll ist damit einen Tag früher dran als die Scuderia Ferrari, die den 13. Februar für die Enthüllung des neuen Dienstwagens von Charles Leclerc und Carlos Sainz gewählt hat. Die Präsentationstermine der restlichen Formel-1-Teams sind noch nicht bekannt.

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Stake F1 (Sauber)

05. Februar: Williams

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island