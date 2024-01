Fernando Alonso: Dakar-Sieg auf der Wunschliste

Spass im Sand: Fernando Alonso hat die erste Dakar-Teilnahme so viel Spass bereitet, dass er wieder antreten will

Während seiner Formel-1-Auszeit nahm Fernando Alonso unter anderem auch an der Rallye Dakar teil. Er kam als Dreizehnter ins Ziel und versprach damals schon: Dies war nicht sein letzter Auftritt in der Wüste.

Als sich Fernando Alonso nach der Saison 2018 aus der Formel 1 verabschiedete, stellte der zweifache Weltmeister gleich klar: Er will die Zeit nutzen, um sich in anderen Rennserien zu versuchen. Gesagt, getan, Alonso trat in den folgenden beiden Jahren beim Indy 500 an und nahm auch beim 24h-Rennen von Daytona teil. Ersteres war nicht von Erfolg gekrönt, doch in Daytona holte er zusammen mit GP-Veteran Kamui Kobayashi, Jordan Taylor und Renger van der Zande den ersten Platz.

Auch in der Langstrecken-WM war Alonso erfolgreich unterwegs, in der Saison 2018/2019 sicherte er sich im Toyota zusammen mit den ehemaligen GP-Piloten Sébastien Buemi und Kazuki Nakajima den WM-Titel sowie zwei Siege im prestigeträchtigen 24h-Rennen von Le Mans. Ausserdem nahm der talentierte Spanier auch an der Rallye Dakar teil, die er zusammen mit seinem Co-Piloten Marc Coma auf dem 13. Platz beendete.

Nach der Zielankunft erklärte der 32-fache GP-Sieger: «Ich komme wahrscheinlich zurück, auch wenn ich nicht weiss, ob das im nächsten Jahr oder in der Zeit danach passieren wird. Mir hat das Ganze wirklich Spass gemacht.» Und gewohnt selbstbewusst verkündete der ehrgeizige Asturier auch: «Sollte ich jemals entscheiden, noch einmal anzutreten, würde ich das mit hohen Erwartungen tun. Nach dieser guten ersten Erfahrung würde ich natürlich den Sieg anstreben, um einen weiteren wichtigen Triumph in meiner Karriere zu erzielen. Ich will aber noch nicht darüber nachdenken, jetzt freue ich mich erst über den Verlauf der ersten Rallye.»

Auch nach seiner GP-Rückkehr steht die Dakar beim Aston Martin-Star hoch im Kurs. Im Sommer erklärte er bei seinem Auftritt im «High Performance»-Podcast: «Ich würde liebend gerne noch einmal den Formel-1-WM-Titel gewinnen, aber das ist nicht die erste Priorität. Ich geniesse den Prozess, speziell jetzt mit Aston Martin. Wir wollen in Zukunft um den Titel kämpfen können. Ich liebe es, Zeit mit dem Team zu verbringen und zu sehen, wie wir alle in vielen Bereichen zulegen. Und ich werde zu 99 Prozent noch einmal in der Dakar antreten. Es ist nicht so, dass es der dritte Formel-1-WM-Titel weniger wichtig ist, aber die Dakar zu gewinnen, das steht auch ganz oben auf meiner Liste. Vielleicht werde ich dort acht, zehn Mal antreten müssen, um eines Tages das Glück zu haben, um den Sieg zu fahren. Aber wenn ich in der Formel 1, der Langstrecken-WM und bei der Dakar gewinnen kann, dann ist das etwas sehr Spezielles für mich als Fahrer und Mensch.»

