Williams: Neuer Vertrag mit Mercedes-Benz

​Seit Beginn der Turbohybrid-Ära (Anfang 2014) arbeitet Williams mit Mercedes. Dieser Vertrag ist nun verlängert – neues Mehrjahres-Abkommen ab 2026, wenn eine neue F1-Modellgeneration kommt.

Williams und Mercedes bleiben zusammen: Der englische Rennstall (drittältestes Team nach Ferrari und McLaren) und der deutsche Motorenhersteller haben ihr Abkommen bis in die neue Formel-1-Ära verlängert, die 2026 mit veränderten Triebwerken und kleineren, leichteren Autos beginnen wird.

Williams und Mercedes kooperieren seit Anfang 2014, als die Turbohybrid-Ära in der Königsklasse begann. Dank überlegener Mercedes-Motoren wurde Williams im Konstrukteurs-Pokal 2014 und 2015 jeweils Dritter, 2016 und 2017 Fünfter. Dann begann der Abstieg von Williams, als die gegnerischen Motorhersteller nachlegten.

Williams-Teamchef James Vowles: «Das technische Know-how und die Unterstützung von Mercedes passen perfekt zu unseren mittel- und langfristigen Plänen zum Wiederaufbau von Williams.»

Auf wie viele Jahre der neue Vertrag ausgelegt wird, sagt Vowles nicht, der Brite spricht lediglich von «einem langfristigen Abkommen».



Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Wir freuen uns sehr, dass wir mit einem zweiten Kunden-Team in die neue Ära schreiten und wir Williams auf dem Weg zurück zu Spitzenpositionen begleiten können.»



Williams ist das zweite Kunden-Team von Mercedes, mit dem nun ein Vertrag für die neue Formel-1-Ära abgeschlossen worden ist. Ende November wurde die Partnerschaft zwischen McLaren und Mercedes verlängert, bis Ende 2030. McLaren und Mercedes arbeiteten schon von 1995 bis 2014 zusammen sowie erneut seit 2021.





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island