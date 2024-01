Audi in der Formel 1: Volle Stärke erst 2027

​2026 steigt Audi in die Königsklasse ein. Gemäss Sauber-Technikchef James Key wird es aber eine Weile dauern, bis der Rennstall voll auf Touren ist. «Der Aufbau des Teams wird eine Weile dauern.»

Sauber befindet sich in einer Übergangsphase. Bis Ende 2023 ging der viertälteste Formel-1-Rennstall (nach Ferrari, McLaren und Williams) als Alfa Romeo an den Start, Anfang 2026 wird aus dem im Zürcher Oberland beheimateten Rennstall dann der Audi-Auftritt in der Formel 1.

Derzeit legt Sauber-CEO Andreas Seidl zahlreiche Puzzle-Teile an den richtigen Ort, um bereit zu sein, wenn die Marke mit den vier Ringen die GP-Bühne betritt. Eines dieser Teile ist Sauber-Rückkehrer James Key.

Der 51-jährige Engländer Key gibt zu bedenken: «Wir arbeiten hart daran, noch mehr gute Leute zu engagieren. Aber viele davon sind an Arbeitsverbote gebunden, wenn ihr gegenwärtiges Engagement zu Ende geht.»

«Wir werden in allen Bereichen zulegen. Aber es ist fair zu sagen – vor dem Hintergrund der Aufbauphase bei Sauber und in Bezug auf personelle Veränderungen werden wir wohl erst 2027 sehen, wozu Audi in der Formel 1 wirklich fähig ist.»



Key, von April 2010 bis September 2012 technischer Leiter in Hinwil, sagt weiter: «Wir wachsen derzeit in enormen Schritten. Und alles fühlt sich an wie ein junges Team, selbst wenn ich viel Wohlvertrautes wiedergetroffen habe. Wir haben hier eine sehr solide Basis, auf welcher wir aufbauen können, personell und auch in Sachen Infrastruktur. Wir glauben fest daran – mit dem weiteren Ausbau des Teams können wir die Lücke zur Spitze verringern.»





