Monza baut um für 21 Millionen Euro: 140 Tage Arbeit

​Der Vertrag zur Austragung des Großen Preises von Italien in Monza läuft bis einschließlich 2025. Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali warnte: «Kein Rennen ist sicher.» Nun wird in Monza gearbeitet.

Am 10. September 1922 wurde in Monza erstmals ein Grand Prix ausgetragen, das Rennen im königlichen Park ist fester Bestandteil der Formel-1-WM. Nur einmal, 1980, als in Monza umgebaut wurde, fand der Große Preis von Italien ausnahmsweise in Imola statt. Auf keiner Rennstrecke ist ein einzelner Landes-GP öfter ausgetragen worden als in Monza: 2024 wird der 75. Italien-GP im Rahmen der Formel-1-WM gefahren.

Aber Stefano Domenicali, Geschäftsleiter der Formel 1, warnte die Betreiber der Monza-Rennstrecke eindringlich: «Es wäre arrogant zu denken, dass jemand eine Garantie auf eine Formel-1-Zukunft besitzt, nur weil er in den letzten 100 Jahren ein Rennen ausgetragen hat. Ehrlich gesagt reicht das nicht.»

Die Botschaft war klar: Wenn Monza über 2025 hinaus einen neuen Vertrag erhalten will, dann müssen die Automobilklubs von Italien und Mailand langsam in die Hufe kommen.

Die Monza-Rennstrecke gehört zu 90 Prozent dem Automobilklub von Italien (ACI) und zu 10 Prozent dem Automobilklub von Mailand. Der ACI wird seit 2011 von Angelo Sticchi Damiani geleitet, der Autoklub von Mailand seit 2018 vom Anwalt Geronimo La Russa.

Und Monza reagiert: In Monza dröhnen derzeit Bagger- und Lastwagen- statt Rennmotoren, über einen Zeitraum von 140 Tagen und mit einem Budget von 21 Millionen Euro wird die Traditionsbahn renoviert. Der italienische Senat hatte 2021 Hilfe in Höhe von rund 20 Millionen Euro beschlossen.



Den Startschuss zu den Arbeiten gaben auf der Start/Ziel-Geraden von Monza Matteo Salvini (stellvertretender Premierminister von Italien) und Angelo Sticchi Damiani.



Die Strecke erhält einen neuen Belag und neue Randsteine.



Die Traditionsbahn wird mit einer verbesserten Drainage ausgerüstet.



Die heutigen drei Unterführungen, welche den Zugang zur Strecke erlauben, werden abgebrochen und neu gebaut, dazu kommt ein vierter Zugang bei Vedano.



Das Boxengebäude wird aufgehübscht, erhöht und erhält ein festes Dach, die Tribünen rund um die Strecke werden modernisiert. Die einzelnen Zuschauerbereiche werden ausgerüstet mit allen Annehmlichkeiten, die sich ein Rennbesucher wünscht.



Die Besucher profitieren von verbesserten Fußgängerwegen.



Angelo Sticchi Damiani: «Es ist an der Zeit, Monza in die Zukunft zu führen.»



Das Ziel besteht darin, die Arbeit im kommenden Juni abgeschlossen zu haben.



Das erste Training zum Grand Prix von Italien beginnt am 30. August 2024.





