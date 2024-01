F1 Academy: Sauber setzt 2024 auf Carrie Schreiner

​Die fünfte Fahrerin für die Einsitzerserie« F1 Academy» 2024 steht fest: Die 25-jährige Deutsche Carrie Schreiner aus der Sauber-Nachwuchsförderung wird mit Campos Racing an den Start gehen.

Schon verflixt lange her, dass vorderhand letztmals eine Frau an einem Formel-1-Training teilgenommen hat. Es war Susie Wolff 2015 mit Williams. Hätten Sie noch gewusst, wann davor eine Frau versucht hat, sich für einen Grand Prix zu qualifizieren? Es war Giovanna Amati 1992 mit Brabham. Die bislang letzte Frau am Start: Lella Lombardi auf dem Österreichring 1976!

Im Rahmen des Formel-1-Saisonfinales 2022 haben die Formel-1-Verantwortlichen die Schaffung der so genannten «F1 Academy» verkündet. In dieser Serie nur Rennfahrerinnen an, die eine Profi-Karriere anstreben. Die Serie soll helfen, weibliche

Racing-Talente gezielter Richtung Aufstieg in die Formeln 4, 3 und 2 zu fördern.

Für 2024 ist aufgegleist, dass jedes Formel-1-Team eine Frau für diese Serie nominiert, nun steht die fünfte schnelle Dame fest: Es ist Carrie Schreiner (25) aus Völklingen (Deutschland), gefördert von Sauber.

Die anderen vier bestätigten Ladies: Die 17-jährige Schweizerin Tina Hausmann (Aston Martin), die 20-jährige Britin Abbi Pulling (Alpine), die 18-jährige Bianca Bustamante (Philippinen), die von McLaren unterstützt wird, dazu die 17-jährige US-Amerikanerin Lia Block (Williams), Tochter der Rallye-Legende Ken Block.

Pulling, Bustamante und Schreiner sind schon 2023 in der F1 Academy gefahren, Abbi wurde Fünfte, Bianca Siebte, Carrie Elfte. Highlight von Schreiner: Sieg im zweiten Rennen von Zandvoort.



Carrie Schreiner sagt: «Ich bin sehr stolz, dass ich in der F1 Academy für Sauber an den Start gehen kann.»



Januar/Februar 2024 beginnt die Rennsaison für Schreiner mit Einsätzen in der Formel 4 der Vereinigten Arabischen Emirate.



Das F1 Academy-Programm besteht 2024 aus sieben Einsätzen im Rahmen der Formel-1-Rennen – Saudi-Arabien, Miami, Spanien, Niederlande, Singapur, Katar und Abu Dhabi.