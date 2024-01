F1-Entwicklung: Red Bull Racing denkt bereits an 2025

Die Saison 2024 hat noch nicht begonnen, dennoch denken die klugen Köpfe der Formel 1 bereits ans nächste Jahr, wie Ben Waterhouse, der leitende Performance-Ingenieur von Red Bull Racing, erklärt.

Mit dem RB19 hat das Red Bull Racing Team den erfolgreichsten GP-Renner der Formel-1-Geschichte auf die Räder gestellt. Max Verstappen und Sergio Pérez gewannen damit 21 der 22 Grands Prix im vergangenen Jahr, wobei Ersterer mit 19 Siegen für den Grossteil davon verantwortlich war.

Angesichts der eigenen Dominanz entschied sich das Team schon früh, den Fokus bei der Entwicklung bereits auf die anstehende Saison zu legen. Am Nachfolger RB20 wurde denn auch schon lange getüftelt, wie der leitende Performance-Ingenieur Ben Waterhouse den Kollegen von «Formula Passion» verriet.

Der 44-jährige Brite erklärte: «Der RB20 ist ein Auto, das bereits mindestens sechs Monate alt ist. Und wir haben bereits angefangen, unsere Aufmerksamkeit dem RB21 zu widmen, auch wenn die Saison 2024 noch nicht begonnen hat.»

Teamchef Christian Horner sagte über das nächste Auto von Verstappen und Pérez: «Wir haben eine grossartige Basis, deshalb wird der nächste GP-Renner eher eine Weiterentwicklung als eine Revolution sein.» Und er betonte: «Aber ich bin mir sicher, dass sich das Feld in der nächsten Saison etwas annähern wird. Wir können uns also nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen.»

