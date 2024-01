Gene Haas zum Steiner-Aus: «Ich bin beschämt»

​Rennstall-Besitzer Gene Haas spricht über die Trennung von Günther Steiner: «Es ist jetzt an der Zeit, etwas Anderes zu versuchen.»

Das Formel-1-Jahr hat mit einem Paukenschlag begonnen: Der US-amerikanische Werkzeugmaschinen-Hersteller Gene Haas hat beschlossen – so kann es mit dem GP-Rennstall nicht weitergehen. Der 71-Jährige Haas hat den Vertrag mit Teamchef Günther Steiner (58) nicht verlängert, stattdessen hat er den leitenden Ingenieur Ayao Komatsu (47) kurzerhand zum Rennstallleiter befördert.

Gene Haas hat sich nun erstmals zum Personalwechsel geäußert, auf der offiziellen Webpage der Formel 1, und holt aus: «Wir arbeiten jetzt seit vielen Jahren mit Ferrari, und Ferrari ist immer sehr gut zu uns. Sie bauen unglaubliche Motoren, und die Hinterachse, die wir von ihnen verwenden, ist extrem gut.»

«Wir profitieren enorm von dieser engen Zusammenarbeit, aber ich bin beschämt, dass wir mit diesem Material 2023 nicht über den letzten Platz im Konstrukteurs-Pokal hinausgekommen sind.»

«Ich habe mich lange mit unseren Technikern unterhalten, und unser größtes Versagen ist auf dem Gebiet der Aerodynamik. Da müssen wir nachlegen.»

«Wir gehen in unsere neunte Saison, wir haben 166 WM-Läufe bestritten, und wir können keinen einzigen Podestplatz vorweisen. In den vergangenen Jahren waren wir auf den hinteren Rängen zu finden.»

Um genau zu sein, hat sich Haas seit dem GP-Debüt im Konstrukteurs-Pokal so platziert:



2016: 8. (29 WM-Punkte)

2017: 8. (47)

2018: 5. (93)

2019: 9. (28)

2020: 9. (3)

2021: 10. (0)

2022: 8. (37)

2023: 10. (12)



Gene Haas weiter: «Ich sage hier nicht, das ist alles Günthers Schuld, aber mir schien einfach, dass die Zeit gekommen ist, um gewisse Änderungen umzusetzen und etwas Neues zu versuchen. Denn hätten wir so weitergemacht wie bis anhin, dann hätte das auch nicht funktioniert.»



«Ich mag Günther, ein toller Typ. Aber wir taten uns 2023 schwer, auch mit den ganzen Verbesserungen im zweiten Saisonteil, mit welchen wir eigentlich Fortschritte hätten machen müssen. Unterm Strich geht es in der Formel 1 nur um Leistung, und ich habe kein Interesse daran, nochmals Zehnter zu werden.»



«Wir haben uns in Ruhe angeschaut, wer diesen Posten übernehmen könnte, und Ayao hat am meisten Erfahrung. Er gehört zu jenen Mitarbeitern, die von Anfang an hier gewesen sind, er kennt den Rennstall durch und durch.»



«Günther kann sehr gut mit Menschen umgehen, jetzt sehen wir mal, wohin uns ein eher technischer Ansatz hinführt. Als Ingenieur sieht Ayao die Dinge anders.»



Hatte Haas auch andere Fachkräfte im Sinn? Immerhin sind Mattia Binotto (ex-Ferrari) und Otmar Szafnauer (ex-Alpine) ohne Job. Aber Gene Haas sagt: «Es ist besser, auf Leute zu setzen, die du schon kennst und die sich nicht erst einarbeiten müssen. Bei Haas Automation hat das immer gut funktioniert, wieso soll ich das in der Formel 1 anders machen? Ein Fremder bringt zunächst mal Unruhe, und solch ein Durcheinander brauchen wir nicht.»





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island