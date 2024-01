Wie geht's für Steiner weiter? Anspruchsvolle Tochter

Nach seinem Aus bei Haas ist es offen, wie es für Günther Steiner weitergeht. Der Südtiroler hat keine Eile. Und außerdem wartet seine Familie.

Günther Steiner hat sich am Samstag erstmals seit seinem Aus bei Haas zu Wort gemeldet. Dabei ging es natürlich auch um seine Zukunft. Der Südtiroler gab aber zu, dass er es nicht eilig hat.

«Ob die Formel 1 mich will, weiß ich nicht», sagte er. «In unserer Situation habe ich es nicht eilig. Es gibt immer Leute, die mich in der Formel 1 sehen werden; ich habe viele Leute getroffen und viele Freunde gefunden. Wenn es etwas Interessantes gibt, das mich herausfordert, ja, aber nur einen Job zu suchen, um in der Formel 1 zu bleiben, das ist nicht das, was ich will.»

Er wolle nun «einfach ein wenig entspannen», erklärte Steiner. «Es waren 10 harte Jahre, und ich habe noch viel zu tun - es gibt zu Hause eine Menge aufzuräumen. Es ist auch gut, bei der Familie zu bleiben, denn meine Tochter ist 14 Jahre alt, und sie ist ziemlich anspruchsvoll.»

Seinen Humor hat er zweifellos nicht verloren: «Das zu managen, scheint im Moment schwieriger zu sein, als ein F1-Team zu leiten, also werde ich das noch ein paar Monate lang tun.»