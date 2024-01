David Schumacher: Hat er Papa Ralf enttäuscht? 14.01.2024 - 16:32 Von Andreas Reiners

© LAT David und Ralf Schumacher

David Schumacher ist in den vergangenen beiden Jahren in der DTM gefahren. Wie sieht Papa Ralf die Entwicklung seines Sohnes, der eigentlich in die Formel 1 wollte?