Charles Leclerc zu Max Verstappen: «Wir waren unreif»

​Vor fünfzehn Jahren kreuzten sich die Wege von Max Verstappen und Charles Leclerc im Kartsport, heute sind sie Formel-1-Stars. Haben die beiden damals schon an die große Motorsportkarriere geglaubt?

Diese Szene haben wir nach so manchem Formel-1-Abschlusstraining erlebt: Weltmeister Max Verstappen und GP-Sieger Charles Leclerc stecken die Köpfe zusammen und tauschen sich aus, oft gestenreich und bester Laune, offensichtlich sehr vertraut.

Selbst nach beinharten Zweikämpfen gibt es selten ein böses Worte zwischen dem 26-jährigen Niederländer in Diensten von Red Bull Racing und dem gleichaltrigen Monegassen, der für Ferrari fährt, es ist viel gegenseitiger Respekt zu spüren. Und der wurzelt im Kartsport, wo sich die beiden schon vor fünfzehn Jahren atemberaubende Duelle geliefert haben.

Der fünffache GP-Sieger Leclerc muss kichern, wenn er an früher denkt: «Als wir klein waren, konnten wir einander nicht leiden. Es gab Zeiten, da haben wir uns nicht mal gegrüßt. Wir waren einfach unreif.»

Aber die Wertschätzung war bereits da. Der 54-fache GP-Sieger Verstappen ergänzt: «Ich dachte immer – wenn ich es in die Formel 1 schaffen sollte, dann wird Charles das bestimmt ebenfalls schaffen. Schon damals war klar zu erkennen, wer die stärksten Fahrer waren.»

«Klar brauchst du auch ein wenig Glück, um die Karriereleiter ganz nach oben zu klettern. Aber es war für mich nie eine Überraschung, Leclerc in der Formel 1 wiederzusehen.»



Für Charles Leclerc freilich war das alles nicht ganz so selbsterklärend: «Gewiss träumst du als Kartfahrer von der Formel 1. Aber die Königsklasse war für mich ganz weit weg. Für mich war es nie klar, dass ich es so weit bringen würde.»



«Ich konnte sehen, dass Max und ich schnell waren. Und diese Konkurrenzfähigkeit ist geblieben, als wir nach und nach die Kategorien gewechselt haben. Aber für mich war es in den Nachwuchsklassen vermessen, die Formel 1 als gegeben anzusehen.»



«Ich finde es schön, an die früheren Tage zu denken. Du siehst bestimmte Momente ganz anders als damals. Da gab es Situationen, die ich überhaupt nicht lustig fand. Heute können Max und ich darüber lachen.»





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island