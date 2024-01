Mercedes: Auto von Lewis Hamilton am 14. Februar

​Mercedes-Benz hat bestätigt, wann das neue Auto von Lewis Hamilton und George Russell präsentiert wird – am Valentinstag 14. Februar ist der Rennwagen vom Typ W15 E Performance zu sehen.

Mercedes-Benz, achtfacher Sieger im Konstrukteurs-Pokal der Formel 1, hat bestätigt, wann der 2024er Rennwagen hergezeigt wird – am 14. Februar in Silverstone.

Mercedes bleibt damit dem vor einigen Jahren eingeschlagenen Weg treu: Präsentation in Silverstone, im Rahmen von ersten Probefahrten. Im Laufe des Tages werden Teamchef Toto Wolff und die Fahrer Lewis Hamilton und George Russell ausführlich Stellung nehmen.

Mercedes-Benz ist das fünfte Team, das seinen Präsentationstermin veröffentlicht hat, nach Williams und Sauber (beide am 5. Februar), Aston Martin (12. Februar) sowie Ferrari (am 13. Februar).





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes-Benz





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island