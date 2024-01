Alpine von Pierre Gasly, Esteban Ocon: 7. Februar

​Und noch ein Formel-1-Team hat am 15. Januar preisgegeben, wann der 2024er Rennwagen erstmals gezeigt wird: Das Auto vom Typ Alpine A524 von Pierre Gasly und Esteban Ocon gibt’s am 7. Februar zu sehen.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Nachdem am 15. Januar zuerst Mercedes verkündet hat, wann es den Wagen von Lewis Hamilton und George Russell zu sehen geben wird (am Valentinstag, 14. Februar), zog Alpine nach – der Rennwagen Alpine A524 von Pierre Gasly und Esteban Ocon wird am 7. Februar enthüllt, und bei den Franzosen gibt es Einiges zu sehen.

Denn am 7. Februar werden wir nicht nur den GP-Renner sehen, sondern beim so genannten «Alpine Motorsports Season Launch» auch den Langstreckenrennwagen, den neben Anderen der Deutsche Mick Schumacher pilotieren wird.

Alpine ist im Formel-1-Konstrukteurspokal 2023 unter den Erwartungen geblieben – Rang 6 hinter Red Bull Racing, Mercedes, Ferrari, McLaren und Aston Martin. 2022 konnten noch 173 Punkte eingefahren werden (von Fernando Alonso und Esteban Ocon), 2023 waren es nur noch 120 (von Ocon und Pierre Gasly).

Der Rennwagen vom Typ A523 war 2023 eine Wundertüte: mal sauschnell, mal unerklärlich blass. Highlights: Rang 3 von Esteban Ocon in Monaco und von Pierre Gasly in Zandvoort.

Im Rahmen des WM-Finales von Abu Dhabi bilanziert Bruno Famin: «Natürlich sind wir nicht dort, wo wir gerne sein würden. Aber die ganzen Änderungen zur Saisonmitte wurden eingeleitet, um mehr aus den Menschen zu holen. Die Leute sind freier, Vorschläge einzubringen. Ich erkannte sofort eine andere Einstellung der Fachkräfte an der Rennstrecke.»



«Wir waren in der ersten Saisonhälfte in vielen Belangen nicht mutig genug, das musste sich ändern. Und das zeigte sich auch bei der Punktebeute.»



«Wenn wir uns ansehen, wie enorm die Leistungsdichte in der Formel 1 ist, dann musst du an jedem GP-Wochenende das Beste aus den Menschen und dem Material holen. Und das haben wir nicht getan. Ich weiss, dass wir bezüglich Infrastruktur und Fachwissen alle Grundlagen haben, um deutlich erfolgreicher zu sein. Das Talent ist da. Wir müssen es nur schaffen, dieses hohe Niveau an Begabung in ein besseres Rennauto umzusetzen.»





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island