F1 Academy: Mercedes holt Französin Doriane Pin (20)

​Die Frauen-Einsitzerserie «F1 Academy» ist um eine Pilotin reicher: Mercedes hat die 20-jährige Französin Doriane Pin engagiert. Die Saison geht im kommenden März in Saudi-Arabien los.

Die sechste Fahrerin für die Monoposto-Serie «F1 Academy» 2024 steht fest: Mercedes-Benz hat die 20-jährige Französin Doriane Pin ins Nachwuchsprogramm aufgenommen, die Pariserin wird für den Prema-Rennstall an den Start gehen.

Mit der aufstrebenden Doriane Pin stößt ein weiteres aufregendes Talent zum Junior-Programm des Mercedes-AMG F1 Teams. Doriane hat sich in den vergangenen Jahren als eine der vielversprechendsten Rennfahrerinnen einen Namen gemacht und beeindruckte mit ihrem Aufstieg im Langstreckensport.

Die Pariserin ist Mitglied des bahnbrechenden Iron Dames-Projekts, einer wegweisenden Plattform zur Förderung und Unterstützung von Frauen im Motorsport. Im Rahmen dieses Programms konnte Doriane ihr Talent hinter dem Lenkrad unter Beweis stellen und ihre Karriere aufblühen lassen.

Doriane sagt: «Ich freue mich unheimlich, Teil des Mercedes-AMG F1 Team Junior-Programms zu sein und das Team in diesem Jahr mit Prema Racing in der F1 Academy zu vertreten. Damit beginnt für mich ein neues Kapitel, und ich bin stolz darauf, diesen nächsten Schritt in einem so renommierten Team und mit dem Iron Dames-Projekt zu unternehmen.»

«Der Wechsel in den Formelsport war immer ein klares Ziel für meine Karriere, und in diesem Umfeld zu sein, ist ein großartiger Ansatz. Ich arbeite sehr hart, um die höchste Stufe in diesem Sport zu erreichen, und ich kann es kaum erwarten, das erste Academy-Rennen zu fahren.»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Doriane ist ein aufregendes Talent, und wir freuen uns, dass wir unsere Teilnahme an der F1 Academy mit ihr als Fahrerin beginnen können. Wir haben ihre Entwicklung in den vergangenen Jahren genau verfolgt, sie hat uns immer wieder beeindruckt.»



Nachdem sie 2019 die französische Meisterschaft gewonnen hatte, verließ Doriane den Kartsport und sicherte sich die Unterstützung der Iron Dames. Im Jahr 2021 stand sie im Le Mans Cup fünf Mal auf dem Podium, bevor die damalige Teenagerin 2022 den Durchbruch schaffte und mit neun Siegen in 14 Rennen die Ferrari Challenge Europe gewann. Zudem siegte sie auch beim prestigeträchtigen 24-Stunden-Rennen von Spa und holte einen historischen Sieg beim Saisonfinale der European Le Mans Series in der GTE-AM Klasse.



Dieser Erfolg führte in der Saison 2023 zu einem Wechsel in die FIA World Endurance Championship, wo sie in der LMP2-Klasse an der Seite von Mirko Bortolotti und dem ehemaligen F1-Fahrer Daniil Kvyat antrat. Das Team holte beim Saisonauftakt einen Podiumsplatz, und Doriane wurde als erste Frau mit dem begehrten «Revelation of the Year»-Award ausgezeichnet (Entdeckung des Jahres). Sie beendete das Jahr mit ihren ersten Rennerfahrungen im Formelsport, wurde Zweite in der Gesamtwertung und gewann ein Rennen der Formula 4 South East Asia Championship.



Im Rahmen des Formel-1-Saisonfinales 2022 haben die Formel-1-Verantwortlichen die Schaffung der so genannten «F1 Academy» verkündet. In dieser Serie nur Rennfahrerinnen an, die eine Profi-Karriere anstreben. Die Serie soll helfen, weibliche

Racing-Talente gezielter Richtung Aufstieg in die Formeln 4, 3 und 2 zu fördern.



Für 2024 ist aufgegleist, dass jedes Formel-1-Team eine Frau für diese Serie nominiert. Die anderen fünf bestätigten Ladies neben Dorine Pin sind: Die 17-jährige Schweizerin Tina Hausmann (Aston Martin), die 20-jährige Britin Abbi Pulling (Alpine), die 18-jährige Bianca Bustamante (Philippinen), die von McLaren unterstützt wird, dazu die 17-jährige US-Amerikanerin Lia Block (Williams), Tochter der Rallye-Legende Ken Block, sowie Carrie Schreiner (25) aus Völklingen (Deutschland), gefördert von Sauber.

Das F1 Academy-Programm besteht 2024 aus sieben Einsätzen im Rahmen der Formel-1-Rennen – Saudi-Arabien, Miami, Spanien, Niederlande, Singapur, Katar und Abu Dhabi.