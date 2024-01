Max Verstappen 2024: Gegner müssen 1 Sekunde finden

​Red Bull Racing-Simulatorspezialist Jake Dennis plaudert aus den Nähkästchen. Der 28-jährige Engländer, Formel-E-Champion 2022/2023, sagt, was von Max Verstappen zu erwarten ist.

Im Rahmen des WM-Finales von Abu Dhabi 2023 durfte der Engländer Jake Dennis ans Lenkrad des Erfolgsmodells Red Bull Racing RB19. Dennis ist bei RBR Simulationsspezialist, darüber hinaus ist er Formel-E-Champion 2022/2023. Beim Test auf dem Yas Marina Circuit ging es um Abgleiche zwischen der Simulation und dem Fahren im echten Auto.

Seit Wochen arbeitet Dennis im Simulator von Red Bull Racing mit dem 2024er Auto der Rennmannschaft aus Milton Keynes. Im englischen Mirror hat er ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert, und was er sagt, muss der Konkurrenz zu denken geben.

Jake Dennis sagt: «Wir werden erneut ein extrem schnelles Auto haben. Ich erwarte, dass wir damit beide WM-Titel erfolgreich verteidigen. Gegner wie Ferrari oder Mercedes müssen aus dem Nichts eine Sekunde finden, um uns daran zu hindern.»

«Wir haben den Schwerpunkt sehr früh auf die Entwicklung des neuen Autos verlegt. Ab Singapur 2023 kamen keine neuen Teile mehr ans Fahrzeug, wir arbeiteten mit Volldampf am 2024er Wagen.»



«Ich kann mir gut vorstellen, dass Max Verstappen auch 2024 dominieren wird.»



Der neue Red Bull Racing RB20 von Max Verstappen und Sergio Pérez wird am 15. Februar präsentiert.





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island