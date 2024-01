Neuer McLaren: Am 14. Februar in diesen Farben

​Der englische Traditionsrennstall McLaren hat nicht nur verkündet, wann der neue Rennwagen vom Typ MCL38 gezeigt wird, am 14. Februar, sondern präsentiert auch gleich noch die diesjährige Lackierung.

Wie der 2024er McLaren MCL38 von Lando Norris und Oscar Piastri aussehen wird, erfahren wir am 14. Februar: Dann präsentiert der zweitälteste und zweiterfolgreichste Formel-1-Rennstall nach Ferrari das neue Auto.

In welchen Farben der Engländer Norris und der Australier Piastri antreten, das hat McLaren schon jetzt verraten: Die von den Fans heiß geliebte Farbe Papaya bleibt, dazu gibt es Elemente in Anthrazit-Grau und in Chrom.

Lando Norris: «Ich bin sicher, den Fans gefällt die neue Lackierung so gut wie auch mir. Wir wollen mit dem kommenden Auto vom ersten Rennen an konkurrenzfähig sein.»

Oscar Piastri: «Ich finde die neuen Farben richtig cool. Ich hoffe, wir können den McLaren-Fans einige so feine Leistungen zeigen wie im vergangenen Jahr in Katar.»

2023 hat McLaren neun Podestplätze erobert und mit Piastri den Sprint von Katar gewonnen. Darauf will die Mannschaft um McLaren-CEO Zak Brown und Teamchef Andrea Stelle bauen, um 2024 noch stärker zu werden. Die Technikermannschaft wird seit kurzem verstärkt durch Chassis-Chef Rob Marshall (Ex-Red Bull Racing) und Entwicklungsleiter David Sanchez (Ex-Ferrari). Aerodynamischer Leiter bleibt Peter Prodromou, dem Neil Houldey zur Hand geht.



Zak Brown: «Wir glauben, wir haben uns eine sehr schöne Lackierung einfallen lassen für die neue Saison. Wir konnten in der zweiten Saisonhälfte 2023 stattliche Fortschritte machen, so soll es weitergehen.»



Andrea Stella: «Das Fundament für die Zukunft ist gegossen, nun wollen wir alle Elemente so in Einklang bringen, dass wir auf einem höheren Niveau fahren.»





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island