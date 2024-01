Ayao Komatsu (Haas): «Ich bin kein zweiter Steiner»

​Rennstallbesitzer Gene Haas hat nach dem letzten WM-Rang 2023 genug: Er hat den Vertrag von Günther Steiner nicht verlängert und gibt Ayao Komatsu eine Chance. Der Japaner ist demütig.

Gene Haas hatte die Nase voll.Die Kernaussage des 71-jährigen Werkzeugmaschinen-Herstellers und Rennstallbesitzer Gene Haas: «Ich bin beschämt, dass wir mit dem hervorragenden Material von Ferrari 2023 nicht über den letzten Platz im Konstrukteurs-Pokal hinausgekommen sind. Wir gehen in unsere neunte Saison, wir haben 166 WM-Läufe bestritten, und wir können keinen einzigen Podestplatz vorweisen. In den vergangenen Jahren waren wir auf den hinteren Rängen zu finden.»

Haas handelte: Der 58-jährige Südtiroler Günther Steiner erhielt keinen neuen Vertrag mehr, dafür beförderte Haas den leitenden Ingenieur Ayao Komatsu auf den Posten des Teamchefs.

Der 47-jährige Japaner geht seine Aufgabe in Bescheidenheit an, wie er auf der offiziellen Formel-1-Seite sagt: «Ich bin nicht Günther Steiner, und ich versuche auch nicht, ein zweiter Steiner zu werden. Er ist eine ganz andere Person. Wir sind immer miteinander klargekommen, wir haben großen gegenseitigen Respekt.»

«Wir sind an einem GP-Wochenende oft miteinander essen gegangen, nicht weil es etwas zu besprechen gab, was den Rennstall angeht, sondern weil wir uns gut leiden.»

«Günther Steiner ist ein echter Typ, und mir ist bewusst, dass sich der nicht einfach ersetzen lässt. Er hat andere Stärken und Schwächen als ich. Gene weiß, was er an mir hat und was er von mir erwarten darf. Er wollte etwas Neues versuchen, und ich bin für diese Aufgabe bereit.»



Günther Steiner wurde mit der Netflix-Doku «Drive to Survive» vor allem in den USA ein Star, nicht zuletzt wegen seiner Neigung zu kernigen Flüchen. Ayao Komatsu lacht: «Auch was dies betrifft, werde ich nicht versuchen, wie Steiner zu sein.»





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island