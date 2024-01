Ferrari-Juniorin Maya Weug tritt in der F1 Academy an

Maya Weug wird in diesem Jahr für Ferrari in der F1 Academy antreten

Auch das Ferrari-Team hat die Wahl für die Repräsentantin in der Frauen-Nachwuchsserie «F1 Academy» getroffen: Maya Weug, die zur Ferrari Driver Academy gehört, wird in den Farben der Scuderia Gas geben.

Immer mehr Teams geben die Fahrerinnen bekannt, die in ihren Farben in der Frauen-Nachwuchsserie «F1 Academy» antreten werden. Bestätigt sind mittlerweile die Fahrerinnen von Mercedes, Aston Martin, Alpine, McLaren, Williams, Stake F1 (Sauber) und Haas. Auch das Ferrari-Team hat die Wahl bereits getroffen und schickt Maya Weug ins Rennen.

Wie Tina Hausmann (Aston Martin) und Doriane Pin (Mercedes) gehört auch Weug zu den Fahrerinnen, die das Prema Racing Team auf die Strecke schickt. Beim Rodin Motorsport Team ist Alpine-Repräsentantin Abbi Pulling an Bord, Art GP schickt unter anderem Bianca Bustamante (McLaren) und Lia Block (Williams) auf Punktejagd und Campos Racing hat bisher Carrie Schreiner (Stake F1) und Chloe Chambers (Haas) als Fahrerinnen bestätigt.

Weug ist seit 2021 Teil der Ferrari Driver Academy, im vergangenen Jahr trat sie in der europäischen Formula Regional Championship an und schloss die Saison mit sechs Punktefahrten in 20 Läufen auf dem 17. Platz ab. Über die Chance, in der F1 Academy anzutreten, freut sich die 19-Jährige.

Sie erklärt: «Ich bin mir sicher, dass es eine großartige Saison werden wird, mit einem so renommierten Team wie Prema im zweiten Jahr einer so interessanten Kategorie wie der F1 Academy zusammenzuarbeiten. Es ist auch eine Ehre für mich, Ferrari auch in diesem Jahr zu vertreten. Jetzt bereite ich mich mit der Scuderia Ferrari Driver Academy und Prema hart vor, mit dem Ziel, in dieser Saison ganz vorne mitzumischen.»

Auch bei Teamchef René Rosin ist die Vorfreude gross, er erklärt: «Wir glauben, dass wir gemeinsam einen großartigen Job machen werden. Unsere Aufstellung ist wirklich vielversprechend, mit drei herausragenden Rennfahrern und der Unterstützung von drei großartigen Formel-1-Teams. Wir sind stolz auf das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, und können den Start der Saison kaum erwarten.»