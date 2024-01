Schleudersitz Teamchef: 8 von 10 wurden ausgewechselt

​Das gab es so in der Königsklasse noch nie: In den vergangenen 24 Monaten haben acht Rennställe einen neuen Teamchef erhalten. Geblieben sind nur Christian Horner (Red Bull Racing) und Toto Wolff (Mercedes).

Der Platz des Formel-1-Teamchefs ist neuerdings ein Schleudersitz wie der Posten eines Fußballtrainers. Unglaublich, was sich von Ende 2022 bis Anfang 2024 alles verändert hat – acht der zehn GP-Rennställe haben nicht mehr den gleichen Teamchef!

Die Ausnahme der Regel sind ausgerechnet die alten Rivalen Christian Horner und Toto Wolff. Der Engländer ist seit dem Einstieg von Red Bull Racing 2005 Chef des Teams aus Milton Keynes, und der Wiener Wolff wurde vor fast genau elf Jahren Steuermann des F1-Rennstalls von Mercedes-Benz – und bleibt das mindestens für drei weitere Saisons.

Aber sonst? Wechsel hüben und drüben.

Ende 2022 musste Mattia Binotto bei Ferrari gehen, weil auch er es nicht geschafft hatte, die Weltmeister zum ersten Fahrer-WM-Titel seit 2007 zu führen. Der Franzose Fred Vasseur kam für ihn.

Der gleiche Vasseur hatte den Alfa Romeo genannten Rennstall Sauber geführt, Anfang 2023 wurde Alessandro Alunni Bravi zum de facto-Teamchef erklärt, auch wenn er offiziell Team-Repräsentant genannt wird.

Bei Sauber als CEO an der Arbeit: Andreas Seidl. Der Passauer trennte sich vorzeitig von McLaren, um in der Schweiz den Weg für den Formel-1-Einstieg von Audi zu glätten, auf ihn folgte beim zweitältesten GP-Rennstall McLaren der Italiener Andrea Stella, zuvor Technikchef.

Einen ähnlichen Weg ist Ayao Komatsu gegangen – vom leitenden Ingenieur ist der Japaner in Haas-Diensten nun zum Nachfolger von Günther Steiner ernannt worden.



Beim zweiten Red Bull-Rennstall AlphaTauri kommen Laurent Mekies und Peter Bayer für Franz Tost.



Sehr unruhig war es in den vergangenen Jahren bei Williams und Alpine. Bei den Franzosen konnten weder Cyril Abiteboul noch Davide Brivio oder Otmar Szafnauer die Erwartungen der Renault-Chefetage erfüllen, sie wurden alle aufs Abstellgleis gestellt oder entsorgt, Bruno Famin leitet das Team übergangsmäßig.



Williams wurde verkauft an Dorilton Capital, Teamchefin Claire Williams musste gehen, danach leitete Simon Roberts kurz das Team, bevor der Deutsche Jost Capito dringend notwendige Aufbauarbeit leistete. Seit Januar 2023 führt James Vowles das Ruder, und so soll es auch auf Jahre hinaus bleiben.



Bei Aston Martin erhielt im Februar 2022 Otmar Szafnauer den Laufpass (nach mehr als zehn Jahren Arbeit in Silverstone, als das Team auch Force India und Racing Point hieß), für ihn kam Mike Krack. Aber auch dem Luxemburger ist klar: Er wird an seinem Erfolg gemessen.

Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island