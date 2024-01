Lando Norris: Wilde Spekulationen um McLaren-Ass

​McLaren-CEO Zak Brown sagt: Er will auf Jahre hinaus mit Lando Norris und Oscar Piastri fahren. Britische Medien spekulieren – um Norris zu halten, muss McLaren mehr als 15 Millionen Dollar lockermachen.

Für den US-amerikanischen McLaren-Geschäftsleiter Zak Brown steht fest: «Wir haben mit Lando Norris und Oscar Piastri die stärkste Fahrerpaarung im Formel-1-Feld.» Darüber diskutieren die GP-Fans derzeit leidenschaftlich.

Der 24-jährige Engländer Norris und der 22-jährige Australier Piastri haben in der zweiten Saisonhälfte 2023 tolle Leistungen gezeigt: Piastri gewann den Sprint von Katar, Norris stand ab Silverstone gleich sieben Mal auf dem Siegerpodest, sechs Mal als Zweiter, ein Mal als Dritter.

Brown hat auch betont: «Wir sehen die Zukunft von McLaren mit Norris und Piastri.» Und dafür wird der 52-jährige Kalifornier tief in die McLaren-Kasse greifen müssen – 2024 laufen 13 der 20 Fahrerverträge im GP-Feld aus 2024 laufen 13 der 20 Fahrerverträge im GP-Feld aus, und Brown ist bewusst, dass Norris und Piastri begehrte Fahrer sind.

Norris steht bis Ende 2025 unter Vertrag bei McLaren, Piastri bis Ende 2026. Aber Brown stellt schon heute die Weichen für vorzeitige Vertragsverlängerungen. «Wir geben unserer Fahrer für kein Geld der Welt frei», sagt er bei den Kollegen von Sky Sports. «Wir stehen in Sachen Ressourcen genau dort, wo wir sein wollen. Wir arbeiten dank des Budgetdeckels mit Gewinn, und die Gehälter der Fahrer sind kein Hindernis.» Übersetzung: Wir haben die Mittel, um unsere Piloten zu halten.

In britischen Medien wird spekuliert: Lando Norris habe 2023 rund 15 Millionen Dollar verdient, und Zak Brown müsse da erheblich was drauflegen, um den WM-Sechsten von 2021 und 2023 weiterhin zu verpflichten.





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island