Miami: Tödlicher Unfall neben der GP-Strecke

​In der Nacht vom 17. auf den 18. Januar kam es auf dem so genannten Florida Turnpike, einer gebührenpflichtigen Straße, unmittelbar beim «Miami International Autodrome» zu einem fatalen Unfall.

Um 1.45 Uhr frühmorgens des 18. Januar ging bei der Feuerwehr der Gemeinde Miami Gardens ein Notruf ein: Es habe sich beim Florida Turnpike ein schwerer Unfall ereignet, in unmittelbarer Nähe der Formel-1-Rennstrecke «Miami International Autodrome» beim Hard Rock Stadium.

Den Fachkräften der Feuerwehr und der ebenfalls angerückten Florida Highway Patrol bot sich ein grausiges Bild: Auf dem Turnpike lag ein Toter, der Unfallwagen war auf die Formel-1-Bahn katapultiert worden und blieb mit dem Dach nach unten liegen.

Der Fahrer eines grauen Dodge war in südlicher Richtung unterwegs, als er in die Betonmauer der Ausfahrt prallte. Der Wagen überschlug sich, dabei wurde der Lenker aus dem Fahrzeug geschleudert. Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Der Wagen mähte einen Zaun und einige Palmen um und kam dann auf der GP-Rennstrecke zu liegen, am Ausgang von Kurve 16.

Die Ausfahrt der fast 500 Kilometer langen Nordwest-Südost-Achse Florida Turnpike musste gesperrt werden, auf Höhe der 199. Strasse. Die Straße, die von Miami über Orlando hinaus führt, wird jeden Tag von drei Millionen Fahrzeugen genutzt.



Die Polizei hat eine Ermittlung eingeleitet. Es steht der Verdacht im Raum, dass der Fahrer in übersetztem Tempo unterwegs gewesen ist. Aber auch ein medizinisches Problem des Lenkers kann nicht ausgeschlossen werden.





