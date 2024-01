Ecclestone: Dieses Talent «wird mal ein Champion»

Wer kann Champion Max Verstappen stoppen? Bernie Ecclestone nennt ein paar Kandidaten. Dabei hat der 93-Jährige ein Toptalent als Champion im Auge.

Bernie Ecclestone ist voll des Lobes über Max Verstappen. Der RBR-Pilot ist 2023 zum dritten Mal in Folge Weltmeister geworden. Für den früheren F1-Chefpromoter macht Verstappen den Unterschied.

«Max ist momentan das Maß aller Dinge. Den kannst du auch in einen McLaren oder vermutlich auch in einen Ferrari oder Mercedes setzen, und er würde gewinnen», sagte Ecclestone im Interview mit der Sport Bild.

Die Red-Bull-Dominanz werde «vermutlich noch einige Jahre» anhalten, so der Brite. «Ich sehe im Moment kein anderes Team, das so schnell aufschließen kann.»

Ferrari sieht er noch am ehesten in der Rolle des ernsthaften WM-Herausforderers. «Das wäre auch gut für die Formel 1», so Ecclestone.

Red-Bull-Teamchef Christian Horner bekommt ebenfalls jede Menge Lob, er leiste eine «ausgezeichnete Arbeit. Sie haben die Mercedes-Siege der Vorjahre geduldig ertragen, jedes schwache Glied eines nach dem anderen ausgetauscht, das beste Team, das beste Design, das beste Auto, den besten Fahrer», sagte der 93-Jährige.

Welche Fahrer sieht er konkret als Herausforderer bzw mögliche Weltmeister? George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren) und Oscar Piastri (McLaren). «Am meisten beeindruckt mich aber dieser junge Australier Oscar Piastri mit seinen 22 Jahren. Das wird mal ein Champion», prophezeite Ecclestone.