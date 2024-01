Ferrari Herausforderer? «Sie machen dumme Fehler»

Kann jemand Max Verstappen und Red Bull Racing stoppen? Sky-Experte Ralf Schumacher nennt Kandidaten und kritisiert dabei die Ferrari-Truppe.

Wer kann Max Verstappen und Red Bull Racing 2024 herausfordern? Wer kann die Dominatoren der Saison 2023 womöglich sogar stoppen und den Titel holen, nachdem Verstappen zuletzt dreimal Weltmeister wurde?

Um diese Fragen geht es in der Winterpause oft, und in der Regel ist das zum jetzigen Zeitpunkt vor allem Spekulation. Sky-Experte Ralf Schumacher gab nun auch seine Einschätzung ab.

Im Podcast «Formula for Success» nannte Schumacher Mercedes und McLaren-Pilot Lando Norris als mögliche Titel-Kontrahenten. Und was sei mit Ferrari, fragte Gastgeber Eddie Jordan.

«Es könnte möglich sein», sagte Schumacher. «Aber man weiß nie, was sie tun werden. Sie führen ein Rennen an, drehen sich oder crashen - nicht ineinander, aber sie machen dumme Fehler, die mich oft überraschen», so Schumacher. Eine klare Kritik an die beiden Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz.

Teamchef Frédéric Vasseur bekam von Schumacher hingegen Lob, Vasseur hatte vor rund einem Jahr bei dem Traditionsrennstall den Job angetreten.

«Ich denke, Fred macht bis jetzt einen guten Job. Man kann sehen, dass die Truppe ein bisschen besser zusammenwächst und weniger Fehler macht. Sie machen sehr gute Boxenstopps. Aber im Moment würde ich sie nicht als größten Herausforderer betrachten, doch vielleicht liege ich falsch», sagte Schumacher.