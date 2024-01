Spanien-GP Madrid ab 2026: Mit Fernando Alonso?

​Am 23. Januar 2024 wurde bekannt: Zehnjahresvertrag zwischen der Formel 1 und der IFEMA Madrid, auf dem Messegelände entsteht für 2026 eine neue Rennstrecke. Wird dann auch Fernando Alonso am Start stehen?

Die Formel 1 boomt in Spanien: 2023 guckten 77 Millionen Fans die Rennen, das entspricht einem Zuwachs von 84 Prozent gemessen an 2022.

Turbolader für das Interesse ist der scheinbar ewig junge Fernando Alonso: Der zweifache Formel-1-Champion und Langstrecken-Weltmeister zeigte 2023 mit Aston Martin eine fabelhafte Saison mit acht Podestplatzierungen und einem tollen vierten Schlussrang, seinem besten Ergebnis in der Königsklasse seit zehn Jahren.

Am 24. Januar gaben die Formel 1 und die Betreiber des Messegeländes IFEMA Madrid bekannt: Ab 2026 wird für zehn Jahre auf einem neuen Kurs gefahren. Nicht nur spanische Fans fragen sich: Mit oder ohne Fernando Alonso?

Formel-1-CEO Stefano Domenicali sagte dazu bei der Präsentation des neuen Rennens auf der IFEMA (Institución Ferial de Madrid): «Es dürfte eine Herausforderung für Fernando sein, seine Karriere bis 2026 zu verlängern, doch ich erkenne derzeit bei ihm kein Anzeichen von Ermüdung, daher – wieso nicht? Es wäre eine fabelhafte Sache, ihn beim Madrid-GP um den Sieg kämpfen zu sehen.»

Fernando Alonso wäre 2026 bei der Rückkehr des Madrid-GP 45 Jahre alt. 2023 sagte der Asturier zum Thema Formel-1-Rücktritt: «Ich habe meine Meinung nicht geändert. So lange ich Freude am Sport habe und konkurrenzfähig bin, so lange mache ich weiter.»





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island