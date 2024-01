RTL 2024: Diese sieben Grand Prix gibt’s zu sehen

​Weihnachten 2023 fand für deutsche GP-Fans schon am 19. Dezember statt: RTL zeigt 2024 sieben Rennen im freien Fernsehen, als Kooperation mit Sky. Und diese Grands Prix sollen es sein.

Es war der TV-Hammer kurz vor Weihnachten 2023: Die Formel 1 fährt ab der kommenden Saison 2024 wieder beim Privatsender RTL. Die Kooperation mit Pay-TV-Sender Sky ist vorderhand auf zwei Jahre angelegt.

«Das sind super Neuigkeiten», sagte dazu Haas-Pilot Nico Hülkenberg. «Als deutschen Formel-1-Fahrer freut es mich natürlich, dass der Sport dadurch wieder mehr Sichtbarkeit in der Masse im Heimatland erhält. Ein wichtiger Schritt, nachdem die Relevanz des Sports hierzulande nachgelassen hat in den letzten Jahren.»

Noch hat RTL nicht bestätigt, um welche sieben Rennen es sich handeln soll. Die Kollegen der Bild-Zeitung behaupten: Neben dem Saisonstart in Bahrain (2. März) sind Übertragungen der folgenden WM-Läufe inklusive Qualifying geplant – Ungarn, Belgien, die Niederlande, Italien (Monza), Aserbaidschan und Las Vegas.



Darüber hinaus wird an fünf Samstagen Quali oder Sprint bei RTL zu genießen sein, das Rennen dann jedoch auf Sky. An den restlichen zwölf GP-Wochenenden ist der Samstag bei RTL nur auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen.





Formel-1-Präsentationen

05. Februar: Sauber

05. Februar: Williams

07. Februar: Alpine

12. Februar: Aston Martin

13. Februar: Ferrari

14. Februar: Mercedes

14. Februar: McLaren

15. Februar: Red Bull Racing





Formel-1-Wintertests

21.02. bis 23.2. in Bahrain





Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Großbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island