Red Bull: Aus AlphaTauri wird Visa Cash App RB 24.01.2024 - 13:54 Von Mathias Brunner

© Red Bull Content Pool Neue Farben für die frühere Scuderia AlphaTauri

​Die Umbenennung des AlphaTauri-Rennstalls ist vollzogen: Der zweite Formel-1-Rennstall von Red Bull tritt ab 2024 unter der Bezeichnung Visa Cash App RB an. Das Team wird am 8. Februar in Las Vegas präsentiert.