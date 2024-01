James Vowles: Hamilton talentierter als Schumacher

​Der Engländer James Vowles (44) arbeitet heute als Teamchef von Williams. Bei Mercedes sah er die erfolgreichsten zwei Formel-1-Piloten an der Arbeit, Michael Schumacher und Lewis Hamilton.

James Vowles durchlief die ganze Entwicklung des heutigen Mercedes-Rennstalls: Er begann seine Formel-1-Karriere 2001 bei British American Racing (BAR) und blieb beim Team, als daraus 2005 der Honda-Werksrennstall wurde.

Vowles blieb ebenfalls in Brackley, als Honda sich 2008 aus der Königsklasse verabschiedete, Ross Brawn den Laden übernahm und mit Jenson Button 2009 sensationell Weltmeister wurde. Ein Jahr später ging das Team in die Hände von Mercedes-Benz über, und Vowles war weiterhin fester Bestandteil davon.

Als genialer Rennstratege beim GP-Rennstall von Mercedes hat der heute 44-jährige Vowles die beiden erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aus nächster Nähe beobachten können, Michael Schumacher und Lewis Hamilton. In einem Podcast von High Performance hat er die beiden Ausnahmekönner miteinander verglichen.

James Vowles sagt: «Als Lewis Hamilton 2013 zu Mercedes kam, merkte ich bald – er hat mehr natürliches Talent als jeder Fahrer, mit dem ich sonst gearbeitet habe, inklusive Michael Schumacher.»

«Zunächst waren wir nicht in der Lage, den WM-Titel zu gewinnen. Aber Lewis hat schnell gelernt – du wirst nicht Weltmeister mit der Einstellung, jedes Rennen um jeden Preis gewinnen zu wollen. Du musst vielmehr akzeptieren können, dass es die zweiten und dritten Ränge sind, welche dir zum Titel verhelfen; an jenen Tagen, an welchen du eben nicht siegen kannst.»



«Die Formel 1 ist einzigartig in der Sportwelt. Natürlich sind die Piloten Einzelkämpfer, und die erste Aufgabe eines Fahrers besteht immer darin, seinen Stallgefährten zu bügeln. Wenn du das nicht schaffst, dann hast du ein Problem.»



«Aber die Formel 1 ist eben auch Mannschaftssport, der Schlüssel zum Erfolg besteht darin, das Beste aus den Fachkräften zu holen, damit jeder seinen Beitrag leisten kann. Lewis Hamilton hat es verstanden, Team-Player zu sein und die Mannschaft um sich zu scharen, ganz besonders an jenen Wochenenden, wenn er nicht siegen kann. Das ist wichtiger, als mit der Brechstange auf Siegesjagd zu gehen.»





